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Sokoldalúbb a Volkswagen lakóautó a felfújható bútorokkal

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A Volkswagen California sokoldalúbb lehet a felfújható bútorokkal. Normál belsőből lehet lakóautót faragni pár perc alatt.
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Nemrég adtunk hírt egy német startupról, amely felfújható bútorokkal akar lakóautót csinálni bármilyen nagy belső térrel rendelkező járműből. A Volkswagen köszöni szépen jól áll lakóautók terén, de azért ők is támogatják az újítást, a California sorozat sokoldalúságát növelik a Stuff Bubble felfújható bútoraival.

Változatlan lakóautó-funkciók mellett olcsóbb lehet az alapjármű.
Egyelőre tanulmány a felfújható bútorokkal szerelt Volkswagen California lakóautó
Fotó: Volkswagen

Könnyen alakítható a lakóautó belseje a felfújható bútorokkal

A meglévő felfújható bútornak úgy módosították a méreteit, hogy az pontosan illeszkedik a Volkswagen California berendezéséhez. Az ágy illetve konyhamodul így csak akkor vesz el teret a belső térből, ha tényleg szükség van rá, egyébként a járművön kívül tárolható, a hétköznapok során tehát tágas családi autóként működik a jármű. A lakóautóvá alakításhoz elég egy ember, aki behelyezi az adott modult, majd kompresszorral mintegy 5 perc alatt felfújja azt. A 100x134 cm vagy 200x134 cm felületű ágy tömege 6 vagy 12 kg, a 120x44x47,5 cm-es konyhamodul 10 kg-os – zárt vízrendszer is van ebben, amelyet külön kell leengedni. A felnyíló tető alatti két hálóhellyel már 4 személynek nyújt kényelmes alvási lehetőséget a Volkswagen California lakóautó.
 

Galéria: Volkswagen California lakóautó felfújható bútorokkal
Fotó: Volkswagen
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Volkswagen California lakóautó felfújható bútorokkal

 

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