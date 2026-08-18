Sokoldalúbb a Volkswagen lakóautó a felfújható bútorokkal

Nemrég adtunk hírt egy német startupról, amely felfújható bútorokkal akar lakóautót csinálni bármilyen nagy belső térrel rendelkező járműből. A Volkswagen köszöni szépen jól áll lakóautók terén, de azért ők is támogatják az újítást, a California sorozat sokoldalúságát növelik a Stuff Bubble felfújható bútoraival.

Egyelőre tanulmány a felfújható bútorokkal szerelt Volkswagen California lakóautó

Fotó: Volkswagen

Könnyen alakítható a lakóautó belseje a felfújható bútorokkal

A meglévő felfújható bútornak úgy módosították a méreteit, hogy az pontosan illeszkedik a Volkswagen California berendezéséhez. Az ágy illetve konyhamodul így csak akkor vesz el teret a belső térből, ha tényleg szükség van rá, egyébként a járművön kívül tárolható, a hétköznapok során tehát tágas családi autóként működik a jármű. A lakóautóvá alakításhoz elég egy ember, aki behelyezi az adott modult, majd kompresszorral mintegy 5 perc alatt felfújja azt. A 100x134 cm vagy 200x134 cm felületű ágy tömege 6 vagy 12 kg, a 120x44x47,5 cm-es konyhamodul 10 kg-os – zárt vízrendszer is van ebben, amelyet külön kell leengedni. A felnyíló tető alatti két hálóhellyel már 4 személynek nyújt kényelmes alvási lehetőséget a Volkswagen California lakóautó.

