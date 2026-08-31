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lamborghini

Két ember meghalt, amikor 1,4 milliárd Ft-os Lamborghini csapódott egy házba

26 perce
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Jekatyerinburgban történt a halálos közlekedési baleset. A rendszám nélkül közlekedő Lamborghini Aventador SVJ egy oligarcha tulajdonában van – de nem ő ült a volán mögött.
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lamborghiniautós hírbaleset

Megszokott látványnak számított Jekatyeringburg utcáin a lila színű Lamborghini Aventador SVJ, amely következetesen rendszám nélkül közlekedett. Eddig a rendőrök nem foglalkoztak a dologgal, mert az autó az Orosz Rézipari Vállalat alapítójának, Igor Altuskinnak a nevére van bejegyezve. Most azonban az autó halálos balesetet okozott, ezzel kapcsolatban csak annyit árultak el hivatalosan, hogy nem a tulajdonos vezette az autót a baleset idején. A nem hivatalos hírek szerint a fia ült a volánnál, aki korábban a közösségi médiában is posztolt autózásairól.

A Lamborghinit nem a tulajdonosa - egy orosz oligarcha - vezette a baleset idején.
Jekatyerinburgban csapódott egy házba az 1,4 milliárd Ft értékű Lamborghini Aventador SVJ
Fotó: Donat Szorokin/TASS

Két halálos áldozata és három sérültje van a Lamborghini balesetének

Egy bevásárlóközpont mellett, az Otradnaja utcán veszítette el uralmát a sofőr az autó felett és egy háznak csapódott a becslések szerint 35-40 millió rubel, azaz bő 1,4 milliárd Ft értékű szuperautó. Két gyalogos megsérült – a többszörös csonttörést szenvedett áldozatot kórházba szállították, a másikat a mentők a helyszínen ellátták –, kettő pedig meghalt a baleset következtében, az autó vezetője könnyebb fejsérülést szenvedett. A Lamborghini sofőrje megtagadta a vallomástételt a helyszínen, a szonda szerint józan volt a baleset pillanatában.
 

 

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