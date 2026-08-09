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lamborghini

Keresett magának egy versenypályát a Lamborghini, ahol körrekordot tudott menni

12 órája
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A szívó V12-esnek a Hockenheimringen adtak egy esélyt. Jövő héten mutatják be a Lamborghini Revuelto Superveloce-t.
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Amolyan nem hivatalos mércének használják az autógyártók a Nürburgringet, egyfelől ott készítik a sportmodellek hangolását, másfelől jól időzített körrekordokkal tudják felhívni a figyelmet új termékükre. A Lamborghini azonban tudja, hogy a felturbózott szuperautók korában a hibrid segítséggel dolgozó szívó V12-esnek nincs esélye labdába rúgni (lásd Temerario), ezért kerestek egy másik német versenypályát, ahol körrekordot futottak.

Erősebb és könnyebb a normál változatnál a Lamborghini Revuelto SV.
Körrekordot ment a hivatalos leleplezés előtt a Lamborghini Revuelto Superveloce
Fotó: Lamborghini

Ellenfél híján a V12-es szívó Lamborghini is lehet rekordtartó

A Hockenheimringen 1:41.6-os köridővel lett rekordtartó a Lamborghini Revuelto SV, az olaszok versenypályára optimalizált Superveloce modellje. Hivatalos bemutató híján nem tudjuk, mennyire növelték a hibrid hajtás rendszerteljesítményét és mennyit faragtak le a tömegből, illetve azt se tudjuk, a most megfutott köridő mennyi javulást jelent a normál modellhez képest
 

 

 

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