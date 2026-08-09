Keresett magának egy versenypályát a Lamborghini, ahol körrekordot tudott menni

Amolyan nem hivatalos mércének használják az autógyártók a Nürburgringet, egyfelől ott készítik a sportmodellek hangolását, másfelől jól időzített körrekordokkal tudják felhívni a figyelmet új termékükre. A Lamborghini azonban tudja, hogy a felturbózott szuperautók korában a hibrid segítséggel dolgozó szívó V12-esnek nincs esélye labdába rúgni (lásd Temerario), ezért kerestek egy másik német versenypályát, ahol körrekordot futottak.

Körrekordot ment a hivatalos leleplezés előtt a Lamborghini Revuelto Superveloce

Fotó: Lamborghini

Ellenfél híján a V12-es szívó Lamborghini is lehet rekordtartó

A Hockenheimringen 1:41.6-os köridővel lett rekordtartó a Lamborghini Revuelto SV, az olaszok versenypályára optimalizált Superveloce modellje. Hivatalos bemutató híján nem tudjuk, mennyire növelték a hibrid hajtás rendszerteljesítményét és mennyit faragtak le a tömegből, illetve azt se tudjuk, a most megfutott köridő mennyi javulást jelent a normál modellhez képest.

