Ezek a legolcsóbb autók Magyarországon TOP10

Az árfolyamváltozás hatására felpezsdült a legolcsóbb autók piaca, amelynek köszönhetően már 6 millió Ft alatt is lehet épkézláb kocsit vásárolni. Persze nem árt sietnie annak, aki ennyiből meg akarja úszni az újautó-vásárlást, mert sokszor csak akcióknak köszönhető a alacsony ár. Amíg listaáron csak 2 autó van 6 millió alatt, addig akciósan már 7 ilyet találni a piacon. Számtalan dologért adnak kedvezményt a gyártók, legyen sző hűségprogramról, készpénzes vásárlásról vagy épp készletakcióról, és vannak akció-halmozó márkák is. Meg kell említeni két hiányzót is, a Hyundai i10-es és a Mitsubishi Colt is azért nem került fel az összesítésbe, mert azok a cikk írása idején csak készletről, korlátozott darabszámban elérhetőek.

Hatmillió Ft-ért is lehet használhatót találni - itt a legolcsóbb autók TOP10 listája

Fotó: Lővei Gergely

Ezek most a legolcsóbb autók Magyarországon

Dacia Sandero Expression TCe 100 LE 5 699 000 Ft Kia Picanto Gold GDi 68 LE 5 899 000 Ft Volkswagen Polo Trend 1.0 MPI 60 LE 5 979 999 Ft Citroën C3 You 1.2 Turbo 100 LE 5 990 000 Ft Fiat Pandina Pop 1.0 Hybrid 65 LE 5 990 000 Ft Opel Corsa Edition 1.2 Turbo 100 LE 5 990 000 Ft MG3 Comfort 116 LE 5 990 000 Ft Škoda Fabia Joy 1.0 TSi 95 LE 6 399 000 Ft Hyundai i20 Trend 1.0 T-GDi 90 LE 6 399 000 Ft Suzuki Swift GL Hybrid 82 LE 6 450 000 Ft Akciós/listaárak növekvő sorrendben

1. Dacia Sandero Expression TCe 100 LE 5 699 000 Ft

Készpénzes vásárlók tudják megvenni a piac legolcsóbb új autóját, amelynél azért nem kell lemondani a turbómotorról, van érintőképernyős fejegység, tolatóradar. A tolatókamera-funkcióért már 70 000 Ft-ot kérnek, ennyiért adnak szükségpótkereket is. Az első ülésfűtés automata klímával együtt csomagban 170 000 Ft.

2. Kia Picanto Gold 1.0 GDI 68 LE 5 899 000 Ft

Nemrég frissült a Kia miniautója, amelynek alapkivitelénél három extra van: Plus csomag (fűthető első ülések, kormány és alufelnik, 250 000 Ft), robotváltó (400 000 Ft), és metálfényezés (160-190 000 Ft). Az 5,9 millió Ft alatti vételár kedvezményes finanszírozással is elérhető, a garancia 7 év / 150 000 km.

3. Volkswagen Polo Trend 1.0 MPI 60 LE 5 979 000 Ft

Pályafutásának vége felé jár már a benzinmotoros Polo, amely így kiforrott autóként, már-már kompakt élményt nyújt. Az érintőképernyős fejegység széria, de a telefontürközés már feláras ( 99 060 Ft), hasonlóképpen sebességkorlátozó van, de a tempomatért fizetni kell (91 440 Ft). A szívómotor harmatos, alternatívaként elérhető turbómotor (510 001 Ft).

4. Fiat Pandina Pop 1.0 GSE 65 LE lágyhibrid 5 990 000 Ft

2011-ben dobták piacra a harmadik generációs Pandát, amelyet a Grande Panda érkezése miatt 2024-ben nevezték át Pandina-ra. A lágyhibrid motorral szerelt miniautónál a listaárat vitte 6 millió alá a forgalmazó. Az alapkivitelből hiányzik a tempomat, a rádió (Icon felszereltség, 6 390 000 Ft-tól), egyedüli extra a szükségpótkerék (80 000 Ft).