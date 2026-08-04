Ezek a legolcsóbb autók Magyarországon TOP10

Az árfolyamváltozás hatására felpezsdült a legolcsóbb autók piaca, amelynek köszönhetően már 6 millió Ft alatt is lehet épkézláb kocsit vásárolni. Persze nem árt sietnie annak, aki ennyiből meg akarja úszni az újautó-vásárlást, mert sokszor csak akcióknak köszönhető a alacsony ár. Amíg listaáron csak 2 autó van 6 millió alatt, addig akciósan már 7 ilyet találni a piacon. Számtalan dologért adnak kedvezményt a gyártók, legyen sző hűségprogramról, készpénzes vásárlásról vagy épp készletakcióról, és vannak akció-halmozó márkák is. Meg kell említeni két hiányzót is, a Hyundai i10-es és a Mitsubishi Colt is azért nem került fel az összesítésbe, mert azok a cikk írása idején csak készletről, korlátozott darabszámban elérhetőek.
Ezek most a legolcsóbb autók Magyarországon
|Dacia Sandero Expression TCe 100 LE
|5 699 000 Ft
|Kia Picanto Gold GDi 68 LE
|5 899 000 Ft
|Volkswagen Polo Trend 1.0 MPI 60 LE
|5 979 999 Ft
|Citroën C3 You 1.2 Turbo 100 LE
|5 990 000 Ft
|Fiat Pandina Pop 1.0 Hybrid 65 LE
|5 990 000 Ft
|Opel Corsa Edition 1.2 Turbo 100 LE
|5 990 000 Ft
|MG3 Comfort 116 LE
|5 990 000 Ft
|Škoda Fabia Joy 1.0 TSi 95 LE
|6 399 000 Ft
|Hyundai i20 Trend 1.0 T-GDi 90 LE
|6 399 000 Ft
|Suzuki Swift GL Hybrid 82 LE
|6 450 000 Ft
1. Dacia Sandero Expression TCe 100 LE 5 699 000 Ft
Készpénzes vásárlók tudják megvenni a piac legolcsóbb új autóját, amelynél azért nem kell lemondani a turbómotorról, van érintőképernyős fejegység, tolatóradar. A tolatókamera-funkcióért már 70 000 Ft-ot kérnek, ennyiért adnak szükségpótkereket is. Az első ülésfűtés automata klímával együtt csomagban 170 000 Ft.
2. Kia Picanto Gold 1.0 GDI 68 LE 5 899 000 Ft
Nemrég frissült a Kia miniautója, amelynek alapkivitelénél három extra van: Plus csomag (fűthető első ülések, kormány és alufelnik, 250 000 Ft), robotváltó (400 000 Ft), és metálfényezés (160-190 000 Ft). Az 5,9 millió Ft alatti vételár kedvezményes finanszírozással is elérhető, a garancia 7 év / 150 000 km.
3. Volkswagen Polo Trend 1.0 MPI 60 LE 5 979 000 Ft
Pályafutásának vége felé jár már a benzinmotoros Polo, amely így kiforrott autóként, már-már kompakt élményt nyújt. Az érintőképernyős fejegység széria, de a telefontürközés már feláras ( 99 060 Ft), hasonlóképpen sebességkorlátozó van, de a tempomatért fizetni kell (91 440 Ft). A szívómotor harmatos, alternatívaként elérhető turbómotor (510 001 Ft).
4. Fiat Pandina Pop 1.0 GSE 65 LE lágyhibrid 5 990 000 Ft
2011-ben dobták piacra a harmadik generációs Pandát, amelyet a Grande Panda érkezése miatt 2024-ben nevezték át Pandina-ra. A lágyhibrid motorral szerelt miniautónál a listaárat vitte 6 millió alá a forgalmazó. Az alapkivitelből hiányzik a tempomat, a rádió (Icon felszereltség, 6 390 000 Ft-tól), egyedüli extra a szükségpótkerék (80 000 Ft).
5. Citroën C3 You 1.2 Turbo 100 LE 5 990 000 Ft
Turbómotort, tolatóradart és légkondicionálót ugyan kapunk, de fejegység helyett csak okostelefon-dokkolót ad a C3-as. A Monte Carlo kéken kívül fizetni kell a fényezésekért (80-250 000 Ft), egyébként pótkerék-előkészítésért (7000 Ft) vagy Defektjavító szettért (15 000 Ft) lehet felárat fizetni. A kézi kapcsolású váltó 6 fokozatú.
6. Opel Corsa Edition 1.2 Turbo 100 LE 5 990 000 Ft
Dupla kedvezménnyel megy 6 millió alá a Corsa. Ennyi pénzért turbómotort adnak 6 fokozatú kézi váltóval, érintőképernyős fejegységgel, tempomattal, teljesen LED-es világítással, osztva dönthető hátsó támlával, tolatóradarral, stb. Az alap garancia 8 év / 100 000 km, ami kiterjeszthető akár 200 000 km-re (130 000 Ft).
7. MG3 Comfort 1.5 116 LE 5 999 000 Ft
Klasszikus szívómotort kap listánk legerősebb szereplője, amelynél még érintőképernyős fejegység is van, de a kalaptartót például kispórolják. Felárat (200 000 Ft) csak a fehértől vagy sárgától eltérő fényezését lehet fizetni. Készletről választva már 6 millió alatt el lehet vinni a 7 év / 150 000 km garanciával bíró autót.
8. Hyundai i20 Trend 1.0 T-GDi 6 399 000 Ft
Itt a drágábbak közé tartozik a dél-koreaiak aktuális kisautója, de ezért turbómotort ad viszonylag gazdag felszereléssel, 4 elektromos ablakemelővel, a 10,25 colos központi érintőképernyő hardveres navigációval rendelkezik (10 év térképfrissítés). Felárat a téli csomagért (első ülésfűtés, kormányfűtés, 100 000 Ft) kérnek.
9. Škoda Fabia Joy 1.0 TSi 95 LE 6 399 000 Ft
A szívómotor hiánya miatt lett drágább a Polo-nál az azonos műszaki alapra épülő Fabia, ami „Nyári kedvezménnyel” lesz igazán olcsó. Szériában jár az első ülésfűtés, az érintőképernyős fejegység, egyébként meglehetősen hosszú az extralista, amelyen sportfutómű (60 960 Ft) vagy emelt futómű (83 820 Ft) is megtalálható.
10. Suzuki Swift GL lágyhibrid 82 LE 6 450 000 Ft
Azzal lett a legdrágább autó a listánkon a Swift, hogy változatlanul 1 millió Ft-os kedvezménnyel kínálják, a vetélytársak pedig gyorsan reagálva a Swift alá akciózták magukat. A japán kisautó lágyhibrid hajtással, érintőképernyős fejegységgel, távolságtartó tempomattal indul harcba a vásárlókért, csak a 2 hangszóró és az USB-töltők hiánya jelent lemondást.