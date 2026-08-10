Mi köze van ennek a tákolmánynak a BMW-hez?

Ahogy az a magyar felsőoktatásban is megszokott, a Clemson Egyetem is több autógyártóval tart fenn együttműködést, a diákok segítséget kapnak a tanulásukhoz a mérnököktől. Annyi extrát ad hozzá ehhez a felsőoktatási intézmény, hogy ott már évtizedek óta rendszeresen építenek kísérleti autókat diplomamunkaként, aktuálisan a Deep Orange 17-esnél tartunk. Ennek megvalósításához a BMW mérnökei nyújtottak segítséget, cserébe – a sajtóanyag szerint – a német márka kupé hagyományaihoz igazodtak a karosszéria megépítésekor.

Több energiát termel a napelemekből álló karosszéria, mint amit átlagos ingázás alatt elhasznál a BMW-segítséggel készített Deep Orange 17-es

Fotó: Josh Wilson / BMW

A műszaki részben segítettek a BMW mérnökei a diákoknak

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy jelen esetben nem a megjelenés volt a fontos, hanem a működés. A Deep Orange 17 egy energiapozitív elektromos autó, amit azt jelenti, hogy a normál használat során (10 km ingázás reggel és este) a nap végén több energia van az akkumulátorában, mint reggel induláskor. Ezt a napelemekből álló karosszéria teszi lehetővé, ami nem csak leparkolt állapotban, de haladás közben is képes tölteni az akkumulátort. Az 1781 fotovoltaikus cella részben árnyékos körülmények között is működik, különösen strapabíró fóliaburkolatot használnak, ami a parkolásnál jellemző apróbb érintéseket is kezeli.

A 16 alkotó egyébként nem csak a dél-karolinai Greenville, de a német Frankfurt, a spanyol Madrid és az indiai Mumbai időjárási adatai alapján is megvizsgálta a Deep Orange 17 energiatermelő képességét, és ara jutottak, hogy átlagosan napi 50 km-nyi energiát tud termelni a karosszéria ezekben a városokban. Kulcsfontosságú a jó hatékonyság elérése érdekében az alacsony tömeg, az 550 kg-jával nagyjából negyede egy elektromos kisautóénak. Ehhez acélból (utascella) és alumíniumból (energiaelnyelő részek) álló vázszerkezetet hasznának, ahol a csomópontokat 3D-nyomtatással készítették, a burkolólemezek karbonból készültek.