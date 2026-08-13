Egyre több autó bukik meg a műszaki vizsgán, mutatjuk mi az oka

Nem csak számszerűen, de arányaiban is egyre több a bukás a műszaki vizsga során, úgy, hogy az ígért szigorítás csak 2026. októberétől lesz hatályban. Amíg 2016-ban 4278 bukást regisztráltak az időszakos műszaki vizsgálaton, addig 2025-ben már 7311-et – derül ki a Vezess.hu cikkéből. A növekedést nagyobb arányú, mint az autóflotta bővülése az eltelt időszakban, sokkal inkább az áll a háttérben, hogy jelentősen öregebb lett a hazai járművek átlagéletkora, ami mára elérte a 16,5 évet.

Egyre több a bukás a műszaki vizsga során

Fotó: Kiss Zoltán

Akár 2-300 000 Ft-ba is kerülhet egy műszaki vizsga

Nem véletlenül használnak öregebb autókat az emberek, azokat tudják megfizetni még úgy is, hogy az árfolyamváltozás hatására jelentősen olcsóbbak lettek a külföldről behozott használt autók. Jelentős része a problémának, hogy a javítóiparban robbanásszerű volt a költségek emelkedése, ma már szemrebbenés nélkül kap az ember 200-300 ezer Ft-os ajánlatot egy-egy nagyobb javításra, ami jellemzően a kétéves ciklusban érkező műszaki vizsgánál megszokott. Ezt sokan nem tudják kigazdálkodni, és olyankor jönnek a különféle ügyeskedések, mint például a katalizátor vagy a részecskeszűrő hatástalanítása. Ezek az akár milliós kiadással orvosolható problémák a szigorított műszaki vizsga bevezetése után fognak majd kibukni, ami a bukások számának jelentős emelkedését okozza majd.