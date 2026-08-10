Nem létezik az a kategória, ahol Nürburgring-körrekordot ment a 680 lóerős Mercedes-AMG CLA

Kategóriájában körrekordot ment a Nürburgringen a Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ - szól a sajtóközlemény a Mercedes-AMG és a versenypálya oldalán. De aztán nem pontosítják, hogy milyen kategóriára gondolnak, a hivatalos köridők között a „Prototípus/sorozatgyártás előtti autók” között a 14. helyen szerepel a 7:32.070-es idejével a forró elektromos autó.

Nem tudjuk, hogy mihez képest számít rekordnak a 7:32.070-es Nürburgring-köridő

Fotó: Timo Ernst / Mercedes-AMG

A Nürburgring oldalán nyoma sincs kategória-legjobb időnek

A kompaktok között jelenleg a BMW M2 CS a mérce 7:25.534-es köridővel, amitől jelentősen elmarad az AMG elektromos autója – és valószínűleg ezért örülnek a 6,5 másodperccel lassabb időnek. A versenypálya oldalán a kompakt kategória jelenleg a belső égésű motorral felszerelt/hibrid autókra vonatkozik, szóval nem oda sorolják a Mercedes-AMG CLA 45-öst. Apró probléma, hogy az elektromos autók között – még? – nincs külön a kompakt kategória értékelés. Tény, hogy jelenleg egy 14. helyezéssel büszkélkedhet az autó, amit viszont a gyár és a versenypálya is valamiért kategóriájának legjobbjaként aposztrofál.

Fotó: Timo Ernst

Július 28-án, ideális időjárási körülmények (24°C levegő-, 30°C aszfalthőmérséklet) között kerítettek sort a rekordkísérletre, Kevin Berger volt a sofőr. 11:31-kor ért véget a villámgyors kör, amely során a közjegyző által tanúsított 7:32.070-es köridőt megfutotta az elektromos kupé, amelyekre Pirelli P Zero Trofeo RS abroncsokat szereltek. Végig az AMG Dynamic Plus csomag rendelésekor járó Race, azaz verseny üzemmódban haladt az autó, ilyenkor az elektronikus beavatkozók, az aktív hátsó szárny és az összkerékhajtás vezérlése is a maximális tempó elérésén dolgozik, az akkumulátor előkondicionálásával garantálják a jobb motorreakciókat. A prediktív teljesítmény menedzsment a versenypálya elemzésével garantálja, hogy a köridő szempontjából kulcsfontosságú helyeken mindig legyen elég ereje az autónak.

