Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
nürburgring

Nem létezik az a kategória, ahol Nürburgring-körrekordot ment a 680 lóerős Mercedes-AMG CLA

8 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kategória-körrekordnak örülnek, de annak nincs nyoma. A Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ azért ment egy villámgyors kört a Nürburgringen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nürburgringMercedes-AMGelektromos autókamgcla-osztályautós hír

Kategóriájában körrekordot ment a Nürburgringen a Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ - szól a sajtóközlemény a Mercedes-AMG és a versenypálya oldalán. De aztán nem pontosítják, hogy milyen kategóriára gondolnak, a hivatalos köridők között a „Prototípus/sorozatgyártás előtti autók” között a 14. helyen szerepel a 7:32.070-es idejével a forró elektromos autó.

A Nürburgring hivatalos listáján egy 14. helyezéssel szerepel a Mercedes-AMG CLA 45-ös.
Nem tudjuk, hogy mihez képest számít rekordnak a 7:32.070-es Nürburgring-köridő
Fotó: Timo Ernst / Mercedes-AMG

A Nürburgring oldalán nyoma sincs kategória-legjobb időnek

A kompaktok között jelenleg a BMW M2 CS a mérce 7:25.534-es köridővel, amitől jelentősen elmarad az AMG elektromos autója – és valószínűleg ezért örülnek a 6,5 másodperccel lassabb időnek. A versenypálya oldalán a kompakt kategória jelenleg a belső égésű motorral felszerelt/hibrid autókra vonatkozik, szóval nem oda sorolják a Mercedes-AMG CLA 45-öst. Apró probléma, hogy az elektromos autók között – még? – nincs külön a kompakt kategória értékelés. Tény, hogy jelenleg egy 14. helyezéssel büszkélkedhet az autó, amit viszont a gyár és a versenypálya is valamiért kategóriájának legjobbjaként aposztrofál.

Fotó: Timo Ernst

Július 28-án, ideális időjárási körülmények (24°C levegő-, 30°C aszfalthőmérséklet) között kerítettek sort a rekordkísérletre, Kevin Berger volt a sofőr. 11:31-kor ért véget a villámgyors kör, amely során a közjegyző által tanúsított 7:32.070-es köridőt megfutotta az elektromos kupé, amelyekre Pirelli P Zero Trofeo RS abroncsokat szereltek. Végig az AMG Dynamic Plus csomag rendelésekor járó Race, azaz verseny üzemmódban haladt az autó, ilyenkor az elektronikus beavatkozók, az aktív hátsó szárny és az összkerékhajtás vezérlése is a maximális tempó elérésén dolgozik, az akkumulátor előkondicionálásával garantálják a jobb motorreakciókat. A prediktív teljesítmény menedzsment a versenypálya elemzésével garantálja, hogy a köridő szempontjából kulcsfontosságú helyeken mindig legyen elég ereje az autónak.
 

26C0239_007
26C0239_004
26C0239_003
26C0239_005
26C0239_006
26C0239_010
26C0239_011
26C0239_012
26C0239_009
26C0239_002
Galéria: Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ Nürburgring-körrekord
Fotó: Mercedes-AMG
1/15
Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ Nürburgring-körrekord

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!