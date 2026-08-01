Mini olajfinomítókkal próbálnak túlélni Oroszországban

Ukrajna sikeresen bénította meg az oroszországi olajfinomító-kapacitás jelentős részét, vagy ahogy a hivatalos kommunikációban ismételhetik: nem tervezett karbantartás miatt akadozik a termelés a vegyi üzemekben. Mivel belátható időn belül nem fog helyreállni az üzemanyag-ellátás, új módszerrel próbál túlélni Oroszország. Július közepén a törvényhozás alsó háza elé olyan törvényjavaslatot terjesztettek be, amely segíti a mini olajfinomítók használatát.

Oroszországban mini-olajfinomítókat akarnak üzembe helyezni az ellátás normalizálása érdekében

Fotó: MOL

Konténerekben telepíthető olajfinomítókon dolgoznak

Jelenleg minden olajfinomítóra azonos elvárások vonatkoznak, a vegyi üzemek méretétől függetlenül kell gondoskodni a környezet- és tűzvédelmi előírások betartásáról. Azaz ma is lehetne akár a garázsban olajfinomítót üzemeltetni, azonban akkora kiadást jelentenek a kötelezően előírt biztonsági követelmények, hogy egyszerűen nem éri meg ezzel foglalkozni. Az új törvényjavaslat értelmében nem szüntetnék meg ezeket az elvárásokat, azonban arányosítanák azokat, például nem kell saját tűzoltóságot fenntartani a mini olajfinomítóknak. A lazább előírások a legfeljebb napi 60 tonna feldolgozási kapacitással működő olajfinomítókra vonatkozna – a százhalombattai olajfinomító kapacitása nagyjából napi 22 ezer tonna. Ezzel párhuzamosan már fejlesztenek olyan mobil egységeket, amelyeket pár kamion-pótkocsiból lehetne gyorsan összeállítani, így egy-egy nagyobb üzem saját magának tudná készíteni az üzemanyagot az érkező nyersolajból. Annak érdekében, hogy a jellemzően olajkitermeléssel is foglalkozó petrolkémiai cégek ne lehetetlenítsék el az ilyen kis olajfinomítók működését, a törvényjavaslat arról is rendelkezik, hogy a kitermelés 10%-át az ilyen független feldolgozóknak kellene értékesíteni még akkor is, ha épp nem hadiállapot miatt van zavar az ellátásban.

