Elektromos autó lesz a következő Opel Corsa - képek

A német Welt am Sonntag újságban megjelent interjúban beszélt Florian Huettl, az Opel vezérigazgatója a márka legnépszerűbb autójának jövőjéről. Eszerint 2028-ban érkezik az új Corsa, ami elektromos autó lesz és 25 000 euró körül lesz az ára. Ez egy éves csúszást jelent az eddigi tervekhez képest, az említett árral pedig a VW ID.Polo-hoz igazodnak, amelynek az alapváltozata szintén ennyibe kerül majd.

A GSE Vision Gran Turismo tanulmány előlegezte meg a következő, immár elektromos autóként érkező Opel Corsát

Fotó: Opel

Az elektromos autó nem zárja ki a benzinmotort

Jelenleg az e-CMP műszaki alapra épül az Opel Corsa elektromos változata, amelyet 30 440 eurós indulóáron kínálnak Németországban (136 LE, 46 kWh akkumulátor), és pályafutásának utolsó évében 280 lóerős sportváltozatként is elérhető lesz. Ennek a műszaki alapnak a továbbfejlesztésével jött létre az STLA small, amelyet először a még az idén tanulmányként bemutatkozó, a Polygon tanulmány által megelőlegezett Peugeot 208-as használ – az Opel Corsa is túl van már az első tanulmányán. Az elektromos autó fogalomba egyébként (plug-in) hibrid is belefér, lehet, hogy annak köszönhető a csúszás, hogy nem tartják piacon a meglévő kisautó-generációt, hanem a belső égésű motort használó változatot is az új karosszériával kínálják.

Nem valószínű, hogy az aktív aerodinamikai elemek eljutnak a szériagyártásig

Fotó: Opel

Németországban egyébként jó ütemben fejlődik a töltő-infrastruktúra, és a politika is jelentős anyagi támogatással próbálja attraktívabbá tenni ezt a hajtásmódot, bár a jelenlegi magas üzemanyagárak mellett egyébként is egyre nagyobb az érdeklődés az elektromos autók iránt. Kérdés, mi lesz azokon a piacokon, ahol nincs megfelelő töltő-infrastruktúra, nincs anyagi támogatás az elektromos autók vásárlásához?

