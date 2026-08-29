Óriási káosz Budapesten, tört-zúzott egy begőzölt autós!

Van az a helyzet, amibe még véletlenül sem szeretnénk belekeveredni. Az alábbi képsorokon egy pontosan ilyen szituáció látható, hiszen a békés forgalmat egycsapásra csatatérré változtatja a fékevesztett sofőr.

Valószínűleg bepánikolt

A reakciót látva alighanem kétségbeesésében nyomta tovább a gázt, majd - mivel az autó nem tudott előre menni - hátramenetbe kapcsolt. Az Opel lendületét végül a HÉV-átjáró töltése fogta meg, de kidőlt egy jelzőoszlop, táblával, lámpával együtt. Sokszor nincs magyarázat a történtekre, de legalább személyi sérülés nem történt.