Lapos orról álmodnak a Porsche-rajongók - egyvalaki megengedhette magának

Az 1978-as Le Mans-i 24 óráson állt rajthoz a Porsche 935-ös versenyautó, vagyis a Moby Dick, ahogy a rajongók elnevezték a fehér bálnát. A hatalmas szélesítések és szárnyak mellett még az aerodinamikát javító lapos orr volt az egyedi ismertetőjele ennek a Porsche 911-változatnak. A Sonderwunsch program már a nyolcvanas években kínált ilyen átalakítást, 1982-1989 között 948 darab 911 Turbo-t építettek át bukólámpásra. Legközelebb 2018-ban vették elő a lapos orrot, amikor 77 darab, közúton nem használható autót építettek a versenyautó stílusában.

A karbon fokozott használata miatt több mint 30 kg-mal lett könnyebb a Porsche Flachbau RS

Fotó: Porsche

Már nincs szükség bukólámpára a Porsche Flachbau RS-nél

Idén januárban a Porsche regisztrálta a Flachbau és Flachbau RS neveket a védjegyhivatalban, és rögtön megindult a találgatás: bukólámpás 911-esen dolgozik a gyár? A válasz nemleges, de csak technikai okokból, hiszen a LED-technológia fejlődésével már a lapos orrban is el lehet helyezni rendes fényszórókat. Azonban ennek ellenére nem szabad reménykedni, hiszen szigorúan egyedi építés a Porsche 911 Flachbau RS, amelyet ráadásul nem egy új autóból építettek, hanem egy 2018-ban gyártott, Weissach csomagos 911 GT2 RS-ből. Közel három évig tartott a munka, amelyből a Sonderwunsch-program mellett a formatervező részleg a Manthey Racing is kivette a részét. A megrendelő kérésére a hajtáshoz nem nyúltak, de az új orr miatt sokat kellett dolgozni az aerodinamikai csomagon, hogy ne romoljanak a menettulajdonságok.

Fotó: Porsche

A karbon fokozott használatának köszönhetően a végeredmény 31,6 kg-mal könnyebb az eredetinél. A hátsó szárnyat 5 centivel megemelték, maximális állásban 554 kg leszorító-erőt termel a 340 km/órás végsebességnél. Az utastérben maradt az eredeti vörös Alcantara, fekete bőr és látható karbon kialakítás, de minden felesleges burkolatot és hangszigetelést eltávolítottak és karbonvázas kagylóüléseket építettek be. Nem csak számítógépen vizsgálták az autót, de az a weissachi szélcsatornában is sok időt töltött, végül a gyári tesztpilóták a Nürburgringen győződtek meg a csomag működőképességéről. Az 50 Nordschleife-kör és a virtuális szimulációk mintegy 150 000 km-es használatnak megfelelő tesztelést jelentettek.