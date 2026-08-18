Egy Shelby Cobra a rekorder, 13,5 milliárd Ft-ot ér a legdrágább amerikai autó

Színes élete volt annak a Shelby Cobra Coupe-nak, amelyet most hétvégén rekord összegért értékesített a Gooding Christie’s árverési ház. Versenyautóként gyűjtötte a trófeákat az 1963. novemberében elkészített Cobra Coupé, amely egyike volt annak a hat autónak, amivel a Ferrari 250 GTO dominanciáját akarta megtörni az amerikai műhely. A gyár 1966-ban értékesítette, ezt követően 1968-ig Japánban versenyzett. Miután motorhibásként értékesítették, egy normál Ford V8-assal szerelve forgalomba helyezték és utcai autóként használták. Ebben a formájában került vissza az USA-ban, ahol 1975-1998 között Carrol Shelby tulajdonában volt – a Cobra Coupe-k közül egyedüliként –, ekkor kapott egy 289 köbinches verseny-blokkot és a hozzá tartozó váltót.

Az árverési ház számára is rekordot jelent a 42,9 millió dollárért érétkesített Shelby Cobra Coupe

Fotó: Gooding Christie's

Különleges előélet és eredeti állapot jellemzi a rekord összegért értékesített amerikai autót

Nem teljesen tisztázott anyagi tranzakciós során került ki Carrol Shelby kezéből az autó, majd jó néhány kereskedőn keresztül végül Larry Bowman tulajdonában kötött ki 2000-ben, aki az eredeti állapotának megfelelően restauráltatta, de közben megőrizték a még látható patinát, az 1965-ös Sebringi 12 órás autóversenyen szerzett hátsó sérülést, illetve a japán forgalomba helyezés során felszerelt plaketteket. 2003-ban készült el a munka, ezt követően számos klasszikus autók számára rendezett versenyen vett részt a Shelby Cobra Coupe, amelyet a Monterey Car Week-en árvereztek el.

A szakértők 25 millió dollárt meghaladó leütési árat prognosztizáltak, ezt jelentősen sikerült túlteljesíteni, hiszen 42 905 000 dollárnál, azaz 13,5 milliárd Ft-nál zárult a licit. Ezzel az 1964-es évjáratú Shelby Cobra Coupe a legdrágább amerikai autó, illetve a Gooding Christie’s számára is jelenleg ez a rekordtartó autó.