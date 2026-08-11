3,5 milliárd Ft értékben foglaltak le szuperautókat a rendőrök

A londoni MET Police rendőrségnek visszatérő problémát jelent, hogy a Közel-Keleti forróság elől menekülő milliárdosok a brit fővárosba települnek át, és nemcsak a szuperautóikat hozzák magukkal, de az eltérő vezetési kultúrájukat is. Épp ezért rendszeresen tartanak ellenőrzéseket és akciókat a béke megőrzése érdekében, a most hétvégén lezajlott NoisyCar nevű ellenőrzés során például a kelleténél hangosabb autókra utaztak. Sikerrel, hiszen több mint 8 millió font, azaz 3,5 milliárd Ft értékben foglaltak le szuperautókat.

Alig fél órát élvezte az ideiglenes jogosítvánnyal rendelkező sofőr a kötelező biztosítás nélküli 1,6 milliárd Ft-os Ferrariját, amikor a rendőrök lefoglalták azt

Fotó: MET Police

Fél óra után kapcsolták le a rendőrök a Ferrari szuperautót

Összesen 90 autót foglalt le a rendőrség (Nagy-Britanniában érvényes) kötelező biztosítás hiánya miatt, antiszociális vezetés és veszélyes vezetés miatt. A csúcstartó egy Ferrari Monza SP2-es volt, ami önmagában 3,7 millió fontos, azaz 1,6 milliárd Ft-os értéket képvisel. Az autó egyébként kevesebb, mint fél órát töltött a brit utakon, amikor lefoglalták az ideiglenes vezetői engedéllyel rendelkező sofőrtől, ráadásul megfelelő kötelező biztosítása se volt az autónak.

Az autókkal kapcsolatos szabálytalanságok mellett egyéb bűnügyi felfedezéseket is tettek, egy autóban például 19, más ember nevére szóló bankkártyával rendelkező férfit találtak, akinél még 2500 font készpénz is volt, őt pénzmosás és orgazdaság miatt tartóztatták le. Egy biztosítás nélküli autó vezetőjénél 5500 font készpénzt találtak, őt kábítószer birtoklásával és annak forgalmazásának gyanújával tartóztatták le. Egy embert fenyegető magatartás és káromkodás miatt tartóztattak le, és találtak egy kétes migrációs státuszú embert is.

A múlt hétvége minden tekintetben rekordot jelent a NoisyCar ellenőrzés öt éves története során, valószínűleg azért romlik a helyzet, mert a háborús helyzet miatt sokan állandó jelleggel áttették székhelyüket Londonba, nem csak a nyári forróság elől menekülnek oda.