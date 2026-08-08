Hat óra alatt 74 bírságot osztott ki a bokornak öltözött rendőr

Kiemelt ellenőrzést tartott július 29-én a New Jersey-ben található Dunellen rendőrsége, ahol kifejezetten a járművezetők figyelemelterelése volt a fókuszban. Ennek érdekében a North Washington Avenue egy olyan kereszteződéséhez vonultak ki, ahol erős a gyalogos forgalom, és az út mellett lévő rendőrök figyelték, hogy tényleg a forgalomra figyelnek-e a sofőrök. A vétkesek a következő sarkon megkapták a bírságukat, miután kiintették őket a forgalomból.

Bokornak öltözött és "Nem zsaru" pólóban figyelték a rendőrök a vezetés közben mobilozást

Fotó: Dunellen PD

Ez aztán az álcázott rendőri munka!

Rendhagyó volt a megfigyelők elhelyezése, két kolléga is álcázta magát: az egyik bokornak öltözött, a másik „Not a cop”, azaz Nem zsaru feliratú pólóban állt az út szélén. Eredményes volt az akció, hiszen 6 óra leforgása alatt 74 bírságot osztottak ki vezetés közben mobiltelefonjukat használó járművezetőknek. New Jerseyben tilos járművezetés közben kézben tartani, megérinteni a mobiltelefont, ennek a törvénynek szereztek most érvényt a rendhagyó ellenőrzéssel.

