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gyorshajtás

Rendőrök várták a rajongókat, több szuperautót foglaltak le gyorshajtás miatt – mutatjuk a lekapcsolt luxusverdákat

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A California Highway Patrol fokozott készültségben dolgozik a Monterey Car Week során. A rendőrök több szuperautót lefoglaltak gyorshajtás miatt.
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Augusztus 7-én indult a Monterey Car Week rendezvénysorozat, amely most hétvégén csúcsosodik majd ki. Az egymással párhuzamosan megtartott találkozók és árverések a világ minden részéről számos szuperautó-rajongót vonzanak. Tudja ezt a California Highway Patrol is, ezért szokás szerint kiemelt figyelemmel készült a rendezvényre. Gyorshajtás miatt több szuperautót lefoglaltak a rendőrök, és csak most következik majd a nagy roham.

Rengeteg szuperautó érkezik a Monterey Car Week-re, amire természetesen a rendőrök is készültek.
Nincs menekvés a rendőrök elől, akik helikoptereket is bevetnek a fokozott ellenőrzés során
Fotó: California Highway Patrol

Kalifornia-szerte kiemelt figyelmet kapnak a rendőröktől a szuperautók

A rendőrök egyébként nem csak a talajon készülnek fokozott jelenléttel, de a levegőben is több helikopter lesz majd szolgálatban, amelyek célja a gyorshajtók leleplezése-követése lesz. Természetesen nem csak a rendezvénysorozatnak helyt adó Monterey városa környékén kell fokozott rendőri jelenlétre számítani, de az oda vezető útvonalakon is, az eddigi lefoglalásokat is jellemzően a szomszédos területeken hajtották végre a California Highway Patrol járőrei.
 

Galéria: Gyorshajtók szuperautóit foglalta le a rendőrség
Fotó: California Highway Patrol
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Gyorshajtók szuperautóit foglalta le a rendőrség

 

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