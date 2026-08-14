Rendőrök várták a rajongókat, több szuperautót foglaltak le gyorshajtás miatt – mutatjuk a lekapcsolt luxusverdákat

Augusztus 7-én indult a Monterey Car Week rendezvénysorozat, amely most hétvégén csúcsosodik majd ki. Az egymással párhuzamosan megtartott találkozók és árverések a világ minden részéről számos szuperautó-rajongót vonzanak. Tudja ezt a California Highway Patrol is, ezért szokás szerint kiemelt figyelemmel készült a rendezvényre. Gyorshajtás miatt több szuperautót lefoglaltak a rendőrök, és csak most következik majd a nagy roham.

Nincs menekvés a rendőrök elől, akik helikoptereket is bevetnek a fokozott ellenőrzés során

Fotó: California Highway Patrol

Kalifornia-szerte kiemelt figyelmet kapnak a rendőröktől a szuperautók

A rendőrök egyébként nem csak a talajon készülnek fokozott jelenléttel, de a levegőben is több helikopter lesz majd szolgálatban, amelyek célja a gyorshajtók leleplezése-követése lesz. Természetesen nem csak a rendezvénysorozatnak helyt adó Monterey városa környékén kell fokozott rendőri jelenlétre számítani, de az oda vezető útvonalakon is, az eddigi lefoglalásokat is jellemzően a szomszédos területeken hajtották végre a California Highway Patrol járőrei.

