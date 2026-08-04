Elárulta a rendőrmotoros, milyen volt átélni, hogy elgázolják

Még július 10-én történt, hogy Baján egy autós a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, hanem menekülni kezdett. A halászléfőző népünnepély miatt tartózkodott a városban az a két rendőrmotoros, akik a rádión hallva a történéseket becsatlakoztak az autós üldözésbe. A sűrű pénteki forgalomban a páros szétszakadt, egyikőjük pedig szembe került a menekülővel, aki elgázolta.

Baján történt az autós üldözés, amely során a menekülő elgázolta a rendőrmotorost

Fotó: Torda Adrienn

Viszonylag kis sérüléssel megúszta a gázolást a rendőrmotoros

Óriási szerencséje volt a rendőrmotorosnak, aki csonttörés nélkül megúszta azt, hogy a levegőbe dobta őt a menekülő autós, amit leginkább a jó védőfelszerelésnek köszönhet. A balesetet okozó autós egyébként az ütközést követően megpróbált elszaladni, de végül 5 rendőr teperte le.

