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rendőrmotoros

Elárulta a rendőrmotoros, milyen volt átélni, hogy elgázolják

1 órája
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Július 10-én történt a baleset, egy üldözés közben. A rendőrmotoros maga mondja el, milyen élmény volt, amikor elgázolták.
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rendőrmotorosautós hírbaleset

Még július 10-én történt, hogy Baján egy autós a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, hanem menekülni kezdett. A halászléfőző népünnepély miatt tartózkodott a városban az a két rendőrmotoros, akik a rádión hallva a történéseket becsatlakoztak az autós üldözésbe. A sűrű pénteki forgalomban a páros szétszakadt, egyikőjük pedig szembe került a menekülővel, aki elgázolta.

Több szabálytalanság miatt próbálták megállítani az autóst, aki elgázolta a rendőrmotorost.
Baján történt az autós üldözés, amely során a menekülő elgázolta a rendőrmotorost
Fotó: Torda Adrienn

Viszonylag kis sérüléssel megúszta a gázolást a rendőrmotoros

Óriási szerencséje volt a rendőrmotorosnak, aki csonttörés nélkül megúszta azt, hogy a levegőbe dobta őt a menekülő autós, amit leginkább a jó védőfelszerelésnek köszönhet. A balesetet okozó autós egyébként az ütközést követően megpróbált elszaladni, de végül 5 rendőr teperte le.
 

 

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