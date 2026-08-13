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Rendkívüli

Milák Kristófra hatott az üzengetés, elképesztő döntést hozott

audis

Ritka pofátlan volt ez az audis, döbbenetes, amit a többiekkel művelt!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Még jó, hogy van róla felvétel, mi történt Budapest XV. kerületében!
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Semmiképpen sem szeretnénk lelőni a poént, azaz elmondani, hogy mi a történet vége. Cserébe gondolkodjunk el egy kicsit, hogy amikor éppen nincs veszélyes közlekedési szituáció, mi mindent sodorhat elénk az élet.

Én vagyok a császár!

Főhősünk nyilván felsőbbrendűnek képzelte magát (és még mi mindent művelhet a volán mögött?), így számára teljesen egyértelmű, hogy miként kezel egy váratlan szituációt. Merthogy jött az ötlet, így már nem volt idő parkolóhelyet keresni. Szégyen, hogy ilyen megtörténhet, de reméljük, a hatóság nem tétlenkedik majd!

 

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