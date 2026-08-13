Ritka pofátlan volt ez az audis, döbbenetes, amit a többiekkel művelt!

Semmiképpen sem szeretnénk lelőni a poént, azaz elmondani, hogy mi a történet vége. Cserébe gondolkodjunk el egy kicsit, hogy amikor éppen nincs veszélyes közlekedési szituáció, mi mindent sodorhat elénk az élet.

Én vagyok a császár!

Főhősünk nyilván felsőbbrendűnek képzelte magát (és még mi mindent művelhet a volán mögött?), így számára teljesen egyértelmű, hogy miként kezel egy váratlan szituációt. Merthogy jött az ötlet, így már nem volt idő parkolóhelyet keresni. Szégyen, hogy ilyen megtörténhet, de reméljük, a hatóság nem tétlenkedik majd!