Érthetetlen balesetet okozott egy rolleres – videó

A vétlen autós megállt, de ez nem volt elég a baleset elkerüléséhez.
Oroszországban, Krasznojarszkban rögzítette egy térfigyelő kamera a balesetet, amelyben egy rolleres a főszereplő. Egyszerűen érthetetlen, amit művel, a forgalommal szemben indul meg a kétsávos úton, majd amikor a szabályosan közlekedő, felé közelítő autó megáll előtte, nekihajt annak és átesik a motorháztetőn.
Videón a baleset
Az autó vezetőjének ezután javíttatnia kell a kocsiját. Kérdés, hogy volt-e biztosítása a rolleresnek vagy polgári peres úton kell majd a jogos jussát követelnie a vétlen félnek. Ez a baleset a legjobb példa arra, hogy a rollerek szabályozása nem várhat tovább.
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