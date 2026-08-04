Érthetetlen balesetet okozott egy rolleres – videó

Oroszországban, Krasznojarszkban rögzítette egy térfigyelő kamera a balesetet, amelyben egy rolleres a főszereplő. Egyszerűen érthetetlen, amit művel, a forgalommal szemben indul meg a kétsávos úton, majd amikor a szabályosan közlekedő, felé közelítő autó megáll előtte, nekihajt annak és átesik a motorháztetőn.

Videón a baleset

Az autó vezetőjének ezután javíttatnia kell a kocsiját. Kérdés, hogy volt-e biztosítása a rolleresnek vagy polgári peres úton kell majd a jogos jussát követelnie a vétlen félnek. Ez a baleset a legjobb példa arra, hogy a rollerek szabályozása nem várhat tovább.

