Traktormotorral állították be a hidrogénüzemű autók sebességrekordját

Nem ismeretlen a sebességrekordok világa a brit JCB munkagép-gyártó számára, hiszen 20 évvel ezelőtt a dízelmotoros autók sebességrekordját állította be a Dieselmax nevű autójával. Most a korszellemnek megfelelően üzemanyagot váltottak, a JCB Hydromax hidrogéngázt égető motorokat használva futotta meg a 653,9 km/órás sebességrekordot. A pilóta egyébként mindkét alkalommal Andy Green volt.

Az egyik irányban 644,6 km/óra, a másikban 663,12 km/óra lett a csúcs, ennek átlaga a 653,9 km/órás sebességrekord

Fotó: JCB

Bonneville-ben futották meg a sebességrekordot

A Bonneville kiszáradt sóstó medrében megrendezésre kerülő Speed Week rendezvényen került sor a rekorddöntésre. Az első alkalommal 644,6 km/órás sebességet ért el a Hydromax, az ellenkező irányban 663,12 km/órával száguldott, e kettőnek az átlaga a hivatalos rekordnak számító 653,9 km/órás sebesség – az FIA-szabályoknak megfelelően kevesebb, mint egy óra telt el a két száguldás között. Mivel a tüzelőanyagcellás autók sebességrekordja mindössze 487 km/óra, a JCB Hydromax jelenleg a hidrogénnel üzemelő autók abszolút sebességrekordját tartja.

A 9,8 méter hosszú jármű tömege 2,7 tonna, hajtásáról két darab hidrogénnel üzemelő, 4,8 literes négyhengeres motor gondoskodik. A váz építésében a Prodrive segített, a széria munkagép-motorokat a Ricardo mérnökei piszkálták meg, a teljesítmény egyenként 800 lóerő. A Dieselmax-hoz képest 10%-kal csökkentették a légellenállást. A JCB Hydromax tesztelését június 16-án kezdték meg a brit légierő witteringi repülőterének kifutóján, augusztus 11-én pedig már a sebességrekord is összejött.