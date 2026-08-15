Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tóth Mátét és a Hír TV-t sem engedték be a paksi bejárásra

jcb

Traktormotorral állították be a hidrogénüzemű autók sebességrekordját

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A brit JCB Hydromax kísérleti autója 653,9 km/órát ért el. Ez most a hidrogénhajtású autók sebességrekordja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
jcbjcb hydromaxsebességrekordautós hír

Nem ismeretlen a sebességrekordok világa a brit JCB munkagép-gyártó számára, hiszen 20 évvel ezelőtt a dízelmotoros autók sebességrekordját állította be a Dieselmax nevű autójával. Most a korszellemnek megfelelően üzemanyagot váltottak, a JCB Hydromax hidrogéngázt égető motorokat használva futotta meg a 653,9 km/órás sebességrekordot. A pilóta egyébként mindkét alkalommal Andy Green volt.

Két darab 4,8 literes négyhengeres munkagép-motor hajtja a JCB Hydromax sebességrekord-autót.
Az egyik irányban 644,6 km/óra, a másikban 663,12 km/óra lett a csúcs, ennek átlaga a 653,9 km/órás sebességrekord
Fotó: JCB

Bonneville-ben futották meg a sebességrekordot

A Bonneville kiszáradt sóstó medrében megrendezésre kerülő Speed Week rendezvényen került sor a rekorddöntésre. Az első alkalommal 644,6 km/órás sebességet ért el a Hydromax, az ellenkező irányban 663,12 km/órával száguldott, e kettőnek az átlaga a hivatalos rekordnak számító 653,9 km/órás sebesség – az FIA-szabályoknak megfelelően kevesebb, mint egy óra telt el a két száguldás között. Mivel a tüzelőanyagcellás autók sebességrekordja mindössze 487 km/óra, a JCB Hydromax jelenleg a hidrogénnel üzemelő autók abszolút sebességrekordját tartja.

 

A 9,8 méter hosszú jármű tömege 2,7 tonna, hajtásáról két darab hidrogénnel üzemelő, 4,8 literes négyhengeres motor gondoskodik. A váz építésében a Prodrive segített, a széria munkagép-motorokat a Ricardo mérnökei piszkálták meg, a teljesítmény egyenként 800 lóerő. A Dieselmax-hoz képest 10%-kal csökkentették a légellenállást. A JCB Hydromax tesztelését június 16-án kezdték meg a brit légierő witteringi repülőterének kifutóján, augusztus 11-én pedig már a sebességrekord is összejött.

Galéria: JCB Hydromax sebességrekord
Fotó: JCB
1/33
JCB Hydromax sebességrekord

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!