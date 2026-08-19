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skoda

Hátsó masszázsüléssel kényeztet a népszerű Skoda

21 perce
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A lépcsős hátú kompakt prémiumautónak minősül Indiában. Frissült a Skoda Slavia megjelenése és technikája.
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skodaslaviaautós hír

Mivel Indiában adózási szempontból a 4 méter a lélektani határ, a Skoda mindent beleadott az ottani piac számára épített lépcsős hátú modelljébe. A mifelénk a kisautóknál használt MQB-A0 műszaki alapra 2,65 méteres tengelytávolsággal és 4,54 méteres hosszal rendelkező lépcsős hátú karosszériát építettek fel, és arrafelé prémiummodellként értékesítik a Slavia néven kínált modellt. A gyár szerint az ideális felhasználás, hogy hét közben sofőrrel fuvaroztatja magát a tulajdonos, hétvégén családdal együtt mennek családot látogatni.

Felszereltségtől függően világító LED-csík fut végig a hűtőrács pálcái mögött a Skoda indiai sofőrös limuzinján
Felszereltségtől függően világító LED-csík fut végig a hűtőrács pálcái mögött a Skoda indiai sofőrös limuzinján
Fotó: Škoda Auto / Skoda

Csak annak ad MI-segédet a Skoda, aki sok pénzt fizet

A négy év után esedékes modellfrissítésnél sportosabbra vették a megjelenést a karcsúbb lámpákkal, mert ez a vásárlói igény – a gyakorlatban az útminőség és/vagy forgalom miatt viszonylag alacsony az átlagtempó Indiában –, és ott van még a Monte Carlo változat is piros karosszériadíszekkel. Mivel a hátsó ülés kiemelten fontos, a Škoda Slavia megkapta a Kushaq szabadidő-autóban pár hónappal korábban bevezetett opciós hátsó masszázsülést, az első sorban csak szellőztetés van (az is felár ellenében). Az alapszinten megtartják az analóg műszereket, amelyekhez 7 colos központi érintőképernyőt adnak, egyébként monitor kerül a kormány mögé és 10 colos a központi érintőképernyő. Utóbbi használja a Google MI-segédet, és kínál telefon-csatlakoztatást.

 

Változatlan a motorkínálat, az 1,0 literes turbó (115 LE) mellett 1,5-ös turbót (150 LE) kínálnak. Újdonság, hogy előbbinél a hatfokozatú kézi kapcsolású váltó alternatívájaként nyolcfokozatú hagyományos automatikus váltót adnak, a nagyobbnál maradt a hétfokozatú duplakuplungos egység. A nagyobb motorhoz immár hátsó tárcsaféket adnak.
 

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Galéria: 2027 Skoda Slavia
Fotó: Skoda
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2027 Skoda Slavia

 

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