Papírmaséból 700 óra alatt készült el a Skoda szabadidő-autója

Petr Seemann rögtön a Skoda Kodiaq bemutatója után elkezdte a papírmasé autó megépítését, nehezítette a dolgát, hogy akkor még csak néhány fénykép volt az újdonságról, a részletesebb műszaki rajzok és adatok még nem álltak a rendelkezésére. Felgyorsította a munkát, amikor a tervek elérhetőek lettek AutoCAD programban, amelynek segítségével sikerült pontosítani a felületeket és az arányokat, például hogy az utastéren belül hová kerülnek az ülések.

Négy-öt réteg festék és egy réteg lakk borítja a papírmasé Skoda Kodiaq kartonpapír karosszériáját

Fotó: Skoda

Egész élethű lett a papírmasé-Skoda

Persze még így se ment egyszerűen a munka, különösen az első lökhárítóval szenvedett meg az építő, amit többszöri próbálkozás és újraformálás után lett csak jó. A Škoda gyárnál a termékmenedzsment osztályon dolgozó Tomáš Douběta is csatlakozik ehhez, a tervezés során az első lökhárítóval szenvednek a legtöbbet, mert nem csak jól kell annak kinéznie, de szigorú biztonsági előírásoknak is meg kell felelni. A végleges külső burkolat aztán különböző vastagságú kartonpapírból készült el, amelyet az adott helyzetnek megfelelő ragasztóval rögzített az alkotó. Erre aztán fotópapír került, amire felvitte a 4-5 réteg festéket és az 1 réteg lakkot. Azért lett egyébként piros a modell, mert a jellegzetes Skoda-kék színt modellfestékből nem lehetett reprodukálni.

Az ülések szövetkárpitot kaptak, aprólékos kézi munkával vette át a gyári varrásmintát Petr Seemann, az ablakokat durofolból készítette, a kerekeket fából faragta ki. A féktárcsa egy alátét, amely a kerékkel együtt forog, míg a kicsi féknyereg az igazihoz hasonlóan végig a helyén marad. Az 1:10-es papírmasé Škoda Kodiaq Sportline első-hátsó világítása – beleértve a hűtőrács mögött végigfutó csíkot – működőképes, a műszeregység és a központi érintőképernyő is világít. Petr Seemann 2016 óta készít szabadidejében papírmasé autókat, a Kodiaq a hetedik alkotása.