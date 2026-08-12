Sorra törtek az autók, a sofőrök nem álltak a helyzet magaslatán

Figyelmetlenség és kapkodás okozott bajt, három különböző esetnek is ez volt az oka.
Három különböző közlekedési szituációt is bemutat a Budapesti Autósok közösségének egyik legújabb összeállítása. Mindegyiknél egyértelmű a helyzet, a vétkes sofőrök elbambultak, siettek, kapkodtak, magyarán abszolút figyelmetlenek voltak.
Egy kis gondolkodás csodákra képes...
Sem a helyzet felismerése, sem pedig a követési távolság betartása nem ment nekik. Reméljük, minden ilyen eset tanulsággal szolgál a többi autósnak, hogy miért kell mindig, mindenhol figyelmesen vezetni, mert bizony gyorsan megtörténik a baj.
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