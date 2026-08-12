Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
budapesti autósok

Sorra törtek az autók, a sofőrök nem álltak a helyzet magaslatán

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Figyelmetlenség és kapkodás okozott bajt, három különböző esetnek is ez volt az oka.
Link másolása
Vágólapra másolva!
budapesti autósokbaleset autósofőrökhárom különbözőautós hírhelyzetfigyelmetlen

Három különböző közlekedési szituációt is bemutat a Budapesti Autósok közösségének egyik legújabb összeállítása. Mindegyiknél egyértelmű a helyzet, a vétkes sofőrök elbambultak, siettek, kapkodtak, magyarán abszolút figyelmetlenek voltak.

Egy kis gondolkodás csodákra képes...

Sem a helyzet felismerése, sem pedig a követési távolság betartása nem ment nekik. Reméljük, minden ilyen eset tanulsággal szolgál a többi autósnak, hogy miért kell mindig, mindenhol figyelmesen vezetni, mert bizony gyorsan megtörténik a baj.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!