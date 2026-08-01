Ahol nincs Vitara, ott ezt kapják a Suzuki vásárlók

Anno 2016-ban Vitara Brezza néven dobták piacra azt a szabadidő-autót, amely a Suzuki kínálatban a Vitara fiataloknak szánt alternatívájaként került be – a jobb kormányos piacokon. A 2022-es generációváltásnál Brezza néven önállósodott a típus, és most érkezett el a modellfrissítés ideje, ahol nagy újdonságként visszatért az 1,0 literes Boosterjet turbómotor (110 LE/170 Nm). Az alapmotor változatlanul az 1,5-ös, lágyhibrid négyhengeres (103 LE/139 Nm), amihez már hatfokozatú kézi kapcsolású váltót adnak, alternatívaként hatfokozatú automata is kérhető.

Hatfokozatú váltót kapott az alap Suzuki Brezza, opciós a turbómotor

Fotó: Suzuki

Ülés-szellőztetést ad ugyan a Suzuki, de elektromos ülésállítás nincs

Új elem, hogy magasan felszerelt változatoknál egyszerű pollenszűrő helyett már PM2.5-ös méretű részecskéket kiszűrő légtisztítót adnak, elérhető Arkamys hifi is, a csúcsmodellben a fekete alapszínt bronz színű díszbetéttel dobják fel. A központi érintőképernyő 7 vagy 10 colos képátlójú, az Alexa digitális segédet használja a SmartPlay Pro X operációs rendszer, a műszeregység továbbra is analóg. Az indukciós telefontöltő hűtést (szellőzőnyílás) kapott, az első ülésekhez szellőzés is kérhető extraként – de elektromos ülésállítás ezekhez sem jár.

Forrás: Suzuki

Érzékeny búcsú a pótkeréktől

A frissítés előtt még elérhető volt, a jövőben már felár ellenében sincs pótkerék a fedélzeten, defektszettet adnak helyette. Ennek oka, hogy a földgáz-üzemű (CNG) modellben padló alatti tartályra váltottak, és amiatt módosították a hátsó rész kialakítását. A Suzuki Brezza alapváltozatát 739 900 rúpiáért adják (2,44 millió Ft), a turbómotoros változatáért legalább 854 900 rúpiát (2,82 millió Ft) kell fizetni.