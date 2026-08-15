Bohóc- vagy rendőrautó, avagy hány embert lehet bezsúfolni a 4,2 méteres Suzukiba?

A Fülöp-szigeteken két speciális változattal bővítették a Suzuki Carry kínálatot, mindkettőnél a lehető legtöbb személy szállítása volt a szempont. Érdekes látni, hogy a civil vásárlóknak szánt PUV változat az időjárás viszontagságaitól viszonylag jól védő dobozt kap, addig a hatóságoknak szánt változatnál egyszerű ponyva-oldalfallal kell megbarátkoznia az utasoknak.

Hosszanti padokat és egyszerű ponyva-oldalfalat kapnak a rendőrök a Suzuki Carry Patrol Van esetén

Fotó: Suzuki

Teherautóból faragott személyszállítót a Suzuki

Mindkét változatban közös, hogy a karosszéria teljes hossza 4,2 méter, a hajtásról pedig 95 lóerős 1,5 literes szívómotor gondoskodik. A hatóságoknak szánt kivitelnél alapfelszerelésként adják a megkülönböztető jelzéseket, a hátsó lépcső mellett a plató oldalán kialakított mélyedések segítik a hosszanti irányban elhelyezett padok megközelítését. Utóbbiakat lehet befelé- és kifelé nézve is konfigurálni az igényeknek megfelelően. A helyi szabályozás értelmében a platón 8 ember utazhat, ehhez jön még a fülkében lévő sofőr és az utas, tehát összesen 10 rendőr szállítására képes a Suzuki Carry.

A civil kivitel ennél szűkösebb, hiszen ott egy rendes lépcsőnek hagynak helyet. Az egyszerűség kedvéért az ajtó és az ablakok is könnyen levehető fóliából készülnek, és mivel buszról van szó, tűzoltó berendezés is van a fedélzeten. A Carry PUV ára 849 000 peso (4,4 millió Ft), míg a Carry Patrol Van 822 000 pesoba (4,2 millió Ft) kerül; a Suzuki teherautójának platós kivitele 614 000 pesotól (3,2 millió Ft) vásárolható meg.

