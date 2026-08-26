Ez boríthatja a piacot: jön a Suzuki olcsó elektromos autója!

Japánban augusztus 24-én kapcsolták élesre a Suzuki eSky nevű akkumulátoros-elektromos miniautó érkezését jelző weboldalt, ezzel egyszerre az első információk is napvilágot láttak. Arrafelé az ősszel dobják piacra az újdonságot, ami valamikor jövő tavasszal érkezik meg hozzánk olcsó elektromos autóként.

A benzines kei-autók tulajdonosait akarja rávenni az elektromos átállásra a Suzuki az eSky nevű újdonsággal

Fotó: Suzuki

A benzines kei-autók használóit célozza a Suzuki

Négy évvel ezelőtt indult a Suzuki eSky fejlesztése, a megszokottnál alaposabb igényfelmérést végeztek, mert nem az elektromos autók vezetőit akarják megnyerni a típussal, hanem a benzines kei-autók tulajdonosait – Alto, Wagon R –, próbálják átültetni a számukra ismeretlen villanyautóba. Épp ezért maradtak a konzervatív kialakításnál, például hagyományos ajtókat használnak hátul, nem a manapság divatos tolóajtókat, de például a hajtás reakcióit is úgy hangolták, hogy a (fokozatmentes automata váltóval szerelt) benzineshez hasonló legyen az élmény – mínusz a motorhang. A műszerfalon két darab 10,1 colos képernyőt helyeznek el, a töltőkábel a csomagtérpadló alatti rekeszben rejtőzik.

Az új felépítés miatt az eddiginél tágasabb utasteret kínál a továbbra is a kei-kategória által meghatározott alapterületre szorítkozó autó, amelyet a márka többi típusánál használt Heartect műszaki alapra épül. Egy egységben építik be előre a hajtómotort, a végáttételt és a teljesítményelektronikát, a motor 64 LE/133 Nm teljesítményű. A 26 kWh kapacitású akkumulátort a BYD leányvállalat FinDreams-től vásárolja a Suzuki, ez a WLTP-szabvány szerint 310 km-es hatótávolságot biztosít, a fedélzeti töltő 6,6 kW-os, villámtöltésre 50 kW-tal van lehetőség. Japán specifikáció szerint a saját tömeg 1013 kg, ezt 165/65 R14-s abroncsokkal szerelve tudja a Suzuki eSky, amelynek 8,8 méteres a fordulóköre.