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suzuki

Ki nem találnád, miért zuhant le a völgybe ez a Suzuki Jimny terepjáró

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Egy gondolából látták meg a völgybe zuhant terepjárót. A riadóztatott mentőegységek még nem találkoztak olyan különös balesettel, mint ami a Suzuki Jimny-t érte.
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suzukijimnyautós hírbaleset

Az Axams-i Önkéntes Tűzoltók szombaton 10:57-kor kapták a segélyhívást, miután egy, gondolával a hegyre utazó ember egy, a völgybe zuhant terepjárót fedezett fel. A legrosszabbra készülve 29 emberrel indultak a mentésre, mert nehezen megközelíthető helyre kellett cipelni a mentőszerszámokat, a központ még mentőhelikoptert is riasztott az esetleges sérült elszállítására. Szerencsére amikor az első tűzoltók megérkeztek a roncshoz, kiderült, hogy ember nem tartózkodott a völgybe zuhant Suzuki Jimny terepjáróban, így a mentőcsapat nagy része – szerencsére – dolga végezetlenül hazamehetett, a helikoptert is lefújták.

A hegyi legelőn leparkolt Suzuki Jimny-be egy ló rúgott akkorát, hogy az elszabadult.
A tűzoltók is meglepődtek, miért zuhant a völgybe a Suzuki terepjáró
Fotó: FF Axams

Egy haszonállatnak intézte el a Suzuki terepjárót

Idő közben az autó gazdája telefonon felvette a kapcsolatot a tűzoltósággal, és elmondta, hogy a baleset idején senki nem tartózkodott az autóban, és a baleset okát is elárulta. A helyi legelőn leparkolt autóba belerúgott egy ló, amiktől az legurult a völgybe, és a sípályán állapodott meg. A tűzoltók meggyőződtek arról, hogy nem került veszélyes anyag a környezetbe, és átadták a roncsot a gazdájának. Idő közben az autótulajdonos már kimentette a roncsot a völgyből, tehát elhárult a környezetvédelmi veszély.

Galéria: Völgybe zuhant Suzuki Jimny
Fotó: FReiwillige Feurwehr Axams
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Völgybe zuhant Suzuki Jimny

 

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