Ki nem találnád, miért zuhant le a völgybe ez a Suzuki Jimny terepjáró

Az Axams-i Önkéntes Tűzoltók szombaton 10:57-kor kapták a segélyhívást, miután egy, gondolával a hegyre utazó ember egy, a völgybe zuhant terepjárót fedezett fel. A legrosszabbra készülve 29 emberrel indultak a mentésre, mert nehezen megközelíthető helyre kellett cipelni a mentőszerszámokat, a központ még mentőhelikoptert is riasztott az esetleges sérült elszállítására. Szerencsére amikor az első tűzoltók megérkeztek a roncshoz, kiderült, hogy ember nem tartózkodott a völgybe zuhant Suzuki Jimny terepjáróban, így a mentőcsapat nagy része – szerencsére – dolga végezetlenül hazamehetett, a helikoptert is lefújták.

A tűzoltók is meglepődtek, miért zuhant a völgybe a Suzuki terepjáró

Fotó: FF Axams

Egy haszonállatnak intézte el a Suzuki terepjárót

Idő közben az autó gazdája telefonon felvette a kapcsolatot a tűzoltósággal, és elmondta, hogy a baleset idején senki nem tartózkodott az autóban, és a baleset okát is elárulta. A helyi legelőn leparkolt autóba belerúgott egy ló, amiktől az legurult a völgybe, és a sípályán állapodott meg. A tűzoltók meggyőződtek arról, hogy nem került veszélyes anyag a környezetbe, és átadták a roncsot a gazdájának. Idő közben az autótulajdonos már kimentette a roncsot a völgyből, tehát elhárult a környezetvédelmi veszély.