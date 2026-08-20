Az Aston Martin készíti a legerősebb orrmotoros szuperautót

Az egyedi építésekért felelős Q by Aston Martin részleg készítette el a brit márka legújabb szuperautóját, amely történetesen a piacon lévő legerősebb, orrmotoros sorozatgyártású autó. Nem egyszerűen csak új karosszériát készítettek a meglévő műszaki alapra, a vázszerkezetbe is belenyúltak a tömeg csökkentése érdekében, alumínium helyett karbon-alumínium-titánium-magnézium vázat használnak. Alapesetben 110 kg-mal csökken a tömeg a Vanquish-hez képest, és ott van még a feláras Lightweight csomag, ami további 16,9 kg-ot farag le a súlyból.

Agresszív megjelenést kapott a leerősebb orrmotoros szuperautó

Fotó: Aston Martin

Mindent beleadtak a legerősebb orrmotoros szuperautóba

Az 5,2 literes, V12-es biturbó teljesítményét 850 lóerőre növelték, a maximális nyomaték 1000 Nm – ami már 2500/perces fordulattól a vezető rendelkezésére áll. A nyolcfokozatú ZF automatikus váltó működését újraprogramozták a Vantage GT4-es versenyautóval az évek során szerzett tapasztalatok alapján. A 21 colos magnéziumfelnikre kifejezetten ehhez az autóhoz készített Pirelli P Zero R abroncsokat szerelnek, illetve rögtön egy szett P Zero Winter 2 téli gumit is kap az ügyfél (elöl 275/35, hátul 325/30 méretben). Az abroncsok egyébként a vázszerkezet deformációja alapján visszajelzést küld az elektronikus beavatkozóknak, így a talajtípushoz igazítja a fékerőt például a blokkolásgátló és a menetstabilizáló. A 0-96 km/óra gyorsulást 3,0 másodperc alatt letudja az Aston Martin Valen, végsebessége elektronikusan korlátozott 344 km/óra.

Kifejezetten élvezetes autózáshoz készítették a hangolást, például menetprogramból Sport, Sport+ és Track, azaz versenypálya áll a vezető rendelkezésére. A teljes egészében titániumból készített kipufogórendszerben például extra kis méretű dobokat használnak a hang javítása érdekében növelése érdekében – természetesen minden tekintetben megfelelnek a homologizációs előírásoknak. Kifejezetten agresszív megjelenést adtak a karbonból készített karosszériának, amelyről lespórolták a hátsó szélvédőt is, nagy méretű karbon fedélen át lehet hozzáférni a 170 literes csomagtartóhoz. Természetesen felár ellenében méretre szabott poggyászt is adnak az autóhoz, hogy ezt a lehető legjobban ki tudja használni az ember. Már ha a 150 vásárló között lesz olyan bátor, aki nem befektetésnek tekinti az Aston Martin Valen-t, hanem ténylegesen autóként használja majd azt.