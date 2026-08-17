Elképesztő összegeket fizettek a szuperautókért a hétvégén

A Monterey Car Week során most pénteken, szombaton és vasárnap tartotta árverését az RM Sotheby’s aukciós ház, a három nap alatt összesen 375 887 800 dollár értékben cseréltek gazdát szuperautók. Ahogy az manapság megszokott, a Ferrari különböző típusai dominálják a listát, élen a legelső Ferrari Luce elektromos autóval.

12,5 milliárd Ft-tal a Ferrari Luce elektromos szuperautó lett a csúcstartó az RM Sotheby's Monterey Car Week-en megtartott árverésén

Fotó: RM Sotheby's

Az elektromos Ferrari lett a legdrágább szuperautó

A Tailor Made programban készített egyedi megjelenésű autóért 40 000 000 dollárt (12,5 milliárd Ft) fizettek, a bevétel teljes egészében a Ferrari Alapítványt gyarapítja. Érdekes módon az aukciós ház weboldalán az eredmények között a hatodik helyen szerepel egy 1962-es Aston Martin DB4 GT Zagato, ami anno 2015-ben a legdrágább brit autó lett 14,3 millió dolláros árával, most viszont konkrét ár nélkül szerepel a listán – a pozíciója alapján bő 2 millió dollárt bukott rajta akkori vásárlója. Mi inkább maradunk a tényeknél, így került be a TOP10-es listára egy Ferrari F40-es. A The Driver’s Philosophy Collection tagjaiért összesen 53 359 500 dollárt, azaz 16,7 milliárd Ft-ot fizettek az RM Sotheby’s árverésen, ezzel felülmúlták a becsléseket.

