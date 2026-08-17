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ferrari

Elképesztő összegeket fizettek a szuperautókért a hétvégén

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Nem panaszkodhat az RM Sotheby’s árverési ház. A Monterey Car Week-en 118 milliárd Ft értékben adott el szuperautókat.
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ferrarirm sotheby'sautós hírárverés

A Monterey Car Week során most pénteken, szombaton és vasárnap tartotta árverését az RM Sotheby’s aukciós ház, a három nap alatt összesen 375 887 800 dollár értékben cseréltek gazdát szuperautók. Ahogy az manapság megszokott, a Ferrari különböző típusai dominálják a listát, élen a legelső Ferrari Luce elektromos autóval.

Milyen klasszikusok? az idei árverésen egy zsír új elektromos szuperautóért fizették a legtöbbet.
12,5 milliárd Ft-tal a Ferrari Luce elektromos szuperautó lett a csúcstartó az RM Sotheby's Monterey Car Week-en megtartott árverésén
Fotó: RM Sotheby's

Az elektromos Ferrari lett a legdrágább szuperautó

A Tailor Made programban készített egyedi megjelenésű autóért 40 000 000 dollárt (12,5 milliárd Ft) fizettek, a bevétel teljes egészében a Ferrari Alapítványt gyarapítja. Érdekes módon az aukciós ház weboldalán az eredmények között a hatodik helyen szerepel egy 1962-es Aston Martin DB4 GT Zagato, ami anno 2015-ben a legdrágább brit autó lett 14,3 millió dolláros árával, most viszont konkrét ár nélkül szerepel a listán – a pozíciója alapján bő 2 millió dollárt bukott rajta akkori vásárlója. Mi inkább maradunk a tényeknél, így került be a TOP10-es listára egy Ferrari F40-es. A The Driver’s Philosophy Collection tagjaiért összesen 53 359 500 dollárt, azaz 16,7 milliárd Ft-ot fizettek az RM Sotheby’s árverésen, ezzel felülmúlták a becsléseket.
 

1.2026 Ferrari Luce Tailor Made40 000 000 dollár12 530 000 000 Ft
2.1996 McLaren F1 GTR34 665 000 dollár10 860 000 000 Ft
3.1963 Chevrolet Corvette Grand Sport18 705 000 dollár5 860 000 000 Ft
4.2023 Ferrari Daytona SP317 825 000 dollár5 580 000 000 Ft
5.1995 Ferrari F5012 105 000 dollár3 790 000 000 Ft
6.1988 Ferrari 288 GTO11 555 000 dollár3 620 000 000 Ft
7.2003 Ferrari Enzo9 410 000 dollár2 950 000 000 Ft
8.1935 Duesenberg JN Convertible Coupe9 080 000 dollár2 840 000 000 Ft
9.2015 Ferrari LaFerrari8 695 000 dollár2 720 000 000 Ft
10.1991 Ferrari F408 365 000 dollár2 620 000 000 Ft
Az RM Sotheby’s által a Monterey Car Week-en értékesített legdrágább autók

 

 

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