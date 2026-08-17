Elképesztő összegeket fizettek a szuperautókért a hétvégén

A Monterey Car Week során most pénteken, szombaton és vasárnap tartotta árverését az RM Sotheby’s aukciós ház, a három nap alatt összesen 375 887 800 dollár értékben cseréltek gazdát szuperautók. Ahogy az manapság megszokott, a Ferrari különböző típusai dominálják a listát, élen a legelső Ferrari Luce elektromos autóval.
Az elektromos Ferrari lett a legdrágább szuperautó
A Tailor Made programban készített egyedi megjelenésű autóért 40 000 000 dollárt (12,5 milliárd Ft) fizettek, a bevétel teljes egészében a Ferrari Alapítványt gyarapítja. Érdekes módon az aukciós ház weboldalán az eredmények között a hatodik helyen szerepel egy 1962-es Aston Martin DB4 GT Zagato, ami anno 2015-ben a legdrágább brit autó lett 14,3 millió dolláros árával, most viszont konkrét ár nélkül szerepel a listán – a pozíciója alapján bő 2 millió dollárt bukott rajta akkori vásárlója. Mi inkább maradunk a tényeknél, így került be a TOP10-es listára egy Ferrari F40-es. A The Driver’s Philosophy Collection tagjaiért összesen 53 359 500 dollárt, azaz 16,7 milliárd Ft-ot fizettek az RM Sotheby’s árverésen, ezzel felülmúlták a becsléseket.
|1.
|2026 Ferrari Luce Tailor Made
|40 000 000 dollár
|12 530 000 000 Ft
|2.
|1996 McLaren F1 GTR
|34 665 000 dollár
|10 860 000 000 Ft
|3.
|1963 Chevrolet Corvette Grand Sport
|18 705 000 dollár
|5 860 000 000 Ft
|4.
|2023 Ferrari Daytona SP3
|17 825 000 dollár
|5 580 000 000 Ft
|5.
|1995 Ferrari F50
|12 105 000 dollár
|3 790 000 000 Ft
|6.
|1988 Ferrari 288 GTO
|11 555 000 dollár
|3 620 000 000 Ft
|7.
|2003 Ferrari Enzo
|9 410 000 dollár
|2 950 000 000 Ft
|8.
|1935 Duesenberg JN Convertible Coupe
|9 080 000 dollár
|2 840 000 000 Ft
|9.
|2015 Ferrari LaFerrari
|8 695 000 dollár
|2 720 000 000 Ft
|10.
|1991 Ferrari F40
|8 365 000 dollár
|2 620 000 000 Ft