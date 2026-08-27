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rendőr

Esküvőre indultak a fiatalok a szuperautókkal, de a rendőrök mentek haza azokkal

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Veszélyes vezetés miatt figyeltek fel a konvojra. A rendőrök lefoglalták a szuperautókat, és megbüntették a sofőröket.
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rendőravon és somerset rendőrségautós hírszuperautó

Nagy-Britanniában az Avon és Somerset Rendőrség hatáskörébe tartozó M4-es és M5-ös autópályákról kaptak bejelentést veszélyes vezetésről. A rendőrök a kiépített kamerahálózat segítségével gyorsan azonosították a szuperautókból álló konvojt, amelynek vezetői a megengedettnél szabadabban értelmezték a szabályokat.

Öt szuperautót lefoglaltak a rendőrök, néhányat még keresnek.
Veszélyesen vezettek a bérelt szuperautók sofőrjei, amit a rendőrök nem néztek tétlenül
Fotó: Avon és Somerset Rendőrség

Még lesz pár köre a szuperautókat bérbeadó céggel a fiatalembereknek

A fiatal férfiak egy barátjuk esküvőjére tartottak a bérelt szuperautókkal, azonban nem érkeztek meg oda, mert a rendőrök lefoglalták az autókat, a sofőrjeikkel szemben eljárást indítottak, illetve a konvoj több résztvevőjét még keresik. A rendőrök azt tanácsolják a bérelt szuperautókkal villantani vágyó embereknek, hogy tartsák be a szabályokat, ellenkező esetben nem feltétlenül fognak célba érni, és az autókölcsönzővel is meggyűlik a bajuk (kötbér, elmaradt forgalom...).
 

Galéria: Szuperautókat foglaltak le felelőtlen sofőröktől
Fotó: Avon és Somerset Rendőrség
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Szuperautókat foglaltak le felelőtlen sofőröktől

 

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