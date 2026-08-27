Esküvőre indultak a fiatalok a szuperautókkal, de a rendőrök mentek haza azokkal

Nagy-Britanniában az Avon és Somerset Rendőrség hatáskörébe tartozó M4-es és M5-ös autópályákról kaptak bejelentést veszélyes vezetésről. A rendőrök a kiépített kamerahálózat segítségével gyorsan azonosították a szuperautókból álló konvojt, amelynek vezetői a megengedettnél szabadabban értelmezték a szabályokat.

Veszélyesen vezettek a bérelt szuperautók sofőrjei, amit a rendőrök nem néztek tétlenül

Fotó: Avon és Somerset Rendőrség

Még lesz pár köre a szuperautókat bérbeadó céggel a fiatalembereknek

A fiatal férfiak egy barátjuk esküvőjére tartottak a bérelt szuperautókkal, azonban nem érkeztek meg oda, mert a rendőrök lefoglalták az autókat, a sofőrjeikkel szemben eljárást indítottak, illetve a konvoj több résztvevőjét még keresik. A rendőrök azt tanácsolják a bérelt szuperautókkal villantani vágyó embereknek, hogy tartsák be a szabályokat, ellenkező esetben nem feltétlenül fognak célba érni, és az autókölcsönzővel is meggyűlik a bajuk (kötbér, elmaradt forgalom...).

