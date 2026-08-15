Új szuperautót villantott a Honda – galéria

40 évvel ezelőtt alapította meg a Honda az észak-amerikai piacra szánt Acura prémiummárkáját, amely az első generációs NSX-szel alapozta meg a hírnevét, idő közben már a második generációs, plug-in hibrid szuperautó is a múlté. A jubileum alkalmából új tanulmányautóval mutatnak irányt a vásárlóknak, a Nexera egy pengeéles szuperautó lett látványos felfelé nyíló ajtókkal.

Fényezett karosszériaelemeken át világító lámpákkal jön az Acura új szuperautója

Fotó: MIRO / Honda

Fenntarthatóságról hablatyol a Honda a szuperautónál, nem a teljesítményről

A sajtóközleményben aztán gyorsan le is hűtik a kedélyeket, miszerint nem egy konkrét típus előzeteséről van szó, hanem az Acura márka új arculatát látjuk, amely elsőként a néhány éven belül várható hibrid RDX szabadidő-autón fog szerepelni. Fényezett műanyagon keresztül világító lámpák, aktív aerodinamika, szoborszerűen megformált lemezek jellemzik az új megjelenést. A 22 colos felnik központi kerékanyás rögzítést és karbon légterelő-lemezeket is kaptak. A Matte Titanium fantázianevű fényezés kiemeli a tanulmány vonalait.

Fotó: MIRO

Azért minimalista a belső, hogy a sofőrnek csak a vezetésre kelljen koncentrálnia. Az ülések fixen rögzítettek a padlóhoz, így a lehető legalacsonyabbra került az ülőlap, a pedálokat és a kormányt lehet a vezetőhöz állítani. Természetesen újrahasznosított anyagokból rakták össze a tanulmány utasterét, a kovácsolt karbontól kezdve az alumíniumon át, az Alcantara mellett még CircuLeather nevű újrahasznosított forrásból származó kárpitot használtak.

Fotó: MIRO

Az Acura Nexera egyébként annyira tanulmányautó, hogy semmit nem árultak el arról, milyen hajtással képzelték el azt. A Honda nemrég több mint 70 éves fennállásának első veszteségét hozta össze azzal, hogy leírta az elektromos autók fejlesztésére költött milliárdokat, furcsa lenne, ha ezek után egy elektromos szuperautón dolgoznának. Bár jelen állás szerint talán csak az 50. születésnapjára kap majd újra szuperautót az Acura márka.