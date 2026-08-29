Igazi szuperautót faragtak a V8-as olasz klasszikusból

A svájci OKtech nevű műhely klasszikus Alfa Romeo átépítésekre specializálta magát, például az eredetileg 2,5 literes Busso V6-osból például 4,0 literes változatot kínál. De olyan különlegességekről se riadnak vissza, mint a V8-as motorral szerelt Montreal kupé, amelynek egy példányát 1300 munkaóra alatt tökéletesítették igazi szuperautóvá.

Az Alfa Romeo Montreal szuperautó lelke az akár 9000/perces fordulaton dolgozó V8-as

Fotó: OKtech

Csak a hang és a felnik árulkodnak arról, hogy itt egy szuperautóval van dolgunk

A teljesen újjáépített autó lelke az új főtengellyel 2,6-ról 3,25 literesre növelt lökettérfogatú V8-as erőforrás, amely gond nélkül pörög akár 9000/perces fordulaton. Ehhez passzol az új kipufogórendszer, amely a megfelelő gázcsere mellett a jó hangról is gondoskodik. A karosszérián annyit kellett módosítani, hogy nagyobb méretű hűtőnek kellett helyet találni az orrban, és rögtön a kiegyenlítő-tartályt is áthelyezték, hogy jobban nézzen ki a motortér – minden bizonnyal sokat fogja majd mutogatni a tulajdonos. Teljesen új az elektromos rendszer, az ablakemelők már gyorsan és megbízhatóan üzemelnek, elektromos kormányszervo könnyíti a vezető dolgát. A nagyobb fékek mellett Intrax állítható felfüggesztést építettek be, illetve 45%-os zárású sperrdifi került a hátsó tengelyre. Még a vezetési pozíciót is módosították, így már akár nagy méretű sofőrök is kényelmesen vezethetik az OKtech Alfa Romeo Montreal kupét.