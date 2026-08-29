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alfa romeo

Igazi szuperautót faragtak a V8-as olasz klasszikusból

26 perce
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9000/percen forgó V8-assal született újjá az Alfa Romeo Montreal. 1300 munkaóra lett szuperautó a klasszikus kupéból.
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A svájci OKtech nevű műhely klasszikus Alfa Romeo átépítésekre specializálta magát, például az eredetileg 2,5 literes Busso V6-osból például 4,0 literes változatot kínál. De olyan különlegességekről se riadnak vissza, mint a V8-as motorral szerelt Montreal kupé, amelynek egy példányát 1300 munkaóra alatt tökéletesítették igazi szuperautóvá.

Kívül is belül is makulátlan az OKtech Alfa Romeo Montreal szuperautó.
Az Alfa Romeo Montreal szuperautó lelke az akár 9000/perces fordulaton dolgozó V8-as
Fotó: OKtech

Csak a hang és a felnik árulkodnak arról, hogy itt egy szuperautóval van dolgunk

A teljesen újjáépített autó lelke az új főtengellyel 2,6-ról 3,25 literesre növelt lökettérfogatú V8-as erőforrás, amely gond nélkül pörög akár 9000/perces fordulaton. Ehhez passzol az új kipufogórendszer, amely a megfelelő gázcsere mellett a jó hangról is gondoskodik. A karosszérián annyit kellett módosítani, hogy nagyobb méretű hűtőnek kellett helyet találni az orrban, és rögtön a kiegyenlítő-tartályt is áthelyezték, hogy jobban nézzen ki a motortér – minden bizonnyal sokat fogja majd mutogatni a tulajdonos. Teljesen új az elektromos rendszer, az ablakemelők már gyorsan és megbízhatóan üzemelnek, elektromos kormányszervo könnyíti a vezető dolgát. A nagyobb fékek mellett Intrax állítható felfüggesztést építettek be, illetve 45%-os zárású sperrdifi került a hátsó tengelyre. Még a vezetési pozíciót is módosították, így már akár nagy méretű sofőrök is kényelmesen vezethetik az OKtech Alfa Romeo Montreal kupét.

 

 

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