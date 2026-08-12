Orvos helyett az autó is végezhet egészségügyi szűrővizsgálatot

A Braunschweigi Műszaki Egyetem és a Hannoveri Orvosi Főiskola közösen fenntartott intézménye a Peter L. Reichertz Intézet, ahol orvosi informatikával foglalkoznak. Legújabb projektjük az autók vezetőfigyelő rendszerét használja arra, hogy egészségügyi szűrővizsgálatot hajtsanak végre a sofőrön, a hosszú távú megfigyelésnek köszönhetően így korai stádiumban észlelhetőek bizonyos súlyos megbetegedések. Persze az autó-diagnosztika nem helyettesíti vagy váltja ki az orvoslátogatást, de annak a segítségével már olyan korai stádiumban fordulhat orvoshoz az ember, amikor még könnyen lehet kezelni a problémát.

A vezetéstámogató rendszer fejlesztésével egészségügyi szűrővizsgálatot is tud végezni az autó

Fotó: PLRI

Van pár bukkanó a menet közbeni egészségügyi szűrővizsgálattal

A PLRI kutatói egyébként kiegészítették a ma kötelezően előírt vezetőfigyelő felszereléseket. Nem egyszerű kamera figyeli a vezetőt, hanem olyan, aminél a bőr alatti erekben mérik a véráramlást, emellett még arcszín-elemzésre és a légzésszám figyelésére is a képelemzéssel következtetnek. A biztonsági övbe épített mikrofonnal a szív ritmusát figyelik, a kormány karimájába épített elektródákkal EKG-vizsgálatot folytatnak. Mindezek alapján keringési rendellenességeket lehet felismerni úgy, hogy a hosszú távon rögzített adatokban már kis változást is fel lehet ismerni, azaz korai szakaszban fordulhat az orvoshoz az ember. Nehezíti az autós diagnosztikát, hogy rengeteg külső hatás éri a sofőrt vezetés közben, például balesetveszélyes helyzet, ami jelentősen befolyásolja a mérési adatokat. Jelenleg az a kutatás központi tárgya, hogyan lehet felismerni ezeket a rendkívüli helyzeteket, és ezeket hogyan lehet megbízhatóan kivonni a hosszú távú megfigyelés adathalmazából.

