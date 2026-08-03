Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

Magyar Péter jó hírt közölt a vezénylőközpontból, ugyanakkor figyelmeztetett: a legkritikusabb napok jönnek

taxi

Meg kell nézni, milyen taxival megy az ember a repülőtérre, ha nem akar gyalogolni

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Módosította a parkoló-használati szabályokat a Budapest Airport. A nem szerződéses partner taxik a termináltól 1,1 km-re teszik le az utasokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
taxibudapest airport zrtautós hírrepülőtér

A Fővárosi Taxi Egyesület közölte a hírt, miszerint a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. augusztus 3-tól megszünteti a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségét az általa kezelt parkolókban, melyek közé tartozik a terminálépület előtti rész. Ez azt jelenti, hogy minden egyes utas ki- vagy beszállás alkalmával díjfizetésre kötelezik a taxikat. Ennek eredményeként azoknak a taxisoknak, akik nem a Budapest Airport szerződéses partnerei, nem vihetik el egészen a bejáratig az utasokat.

Taxitársaságtól függ, hol teszik le az embert a repülőtéren.
Augusztus 3-tól behajtási díjat kell fizetniük a taxiknak a terminálépült előtt, de ezt nem érvényesíthetik a hatósági árban - marad tehát az 1,1 km-es gyaloglással járó külső parkoló
Fotó: Budapest Airport

Taxitársaságtól függ, hol teszik le az utast a ferihegyi repülőtéren

A BKK állásfoglalása szerint a rögzített hatósági ár keretei között nem dönthet az utas a többletköltség megfizetése mellett, és a fővárosi taxisrendelet nem teszi kötelezhetővé a taxi szolgáltatót a díjköteles útszakasz használatára. Szóval a Budapest Airport döntésének az lesz az eredménye, hogy a taxiknak a terminálépülettől 1,1 km-es gyalogútra található taxi parkolóban lesz lehetősége az utascserére, ami főleg a csomaggal utazók számára kényelmetlenséget jelent. A Budapest Airport szerződött taxis partnere, a Főtaxi és az Uber autói továbbra is a terminálépület bejáratánál teszik le és veszik fel az utasokat.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!