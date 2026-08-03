Elkészült a 10 milliomodik Tesla elektromos autó

2008. februárjában kezdték meg jórészt kézi munkával, Lotus műszaki alapon a Roadster összeszerelését, ezzel lett autógyártó a Tesla Motors. Aztán bemutatkozott a Model S és a Model X, amelyek számára 2012-ben nyitották meg a kaliforniai Fremont-ban található gyártat, ahol 2020-ban készült el az 1 milliomodik Tesla. Ekkor már javában zajlott a terjeszkedés, amelynek eredményeként Texasban, Nevadában, Sanghajban és Berlinben is autógyárat avattak, így most, alig 6 évvel később már a 10 milliomodik elektromos autó elkészültét ünneplik.

A következő 10 millió elektromos autó legyártása már nagyobb kihívás lesz a Tesla számára

Fotó: Tesla

Egyre nagyobb a nyomás a Tesla Motors-on

Ma 2,375 millió autó/éves gyártókapacitással rendelkezik a Tesla, azonban jelenleg nem tudja ezt kihasználni. A szűk és öreg modellkínálat (a Cybertruck megbukott, a Semi-re és a Cybercab-ra várni kell), az egyre erősebb konkurenciaharc miatt idén úgy 1,8 millió autót fog gyártani az amerikai cég. De nem csak külső hatások miatt kérdéses, tudják-e tartani az ütemet. Pletykák szerint Elon Musk egyesíteni szeretné a SpaceX és a Tesla Motors vállalatait, ehhez azonban meg kell szabadulni a a kínai gyárától. Ennek egyébként nem az Egyesült Államok az oka, ahol épp tűzzel-vassal irtják a kínai technológiát az autókból – lásd Polestar kitiltás –, hanem a kínai állam. A SpaceX fontos hadiipari beszállító az Egyesült Államokban, és Kínában nem néznék jó szemmel, ha ilyen tulajdonosi körbe kerülne egy jelentős helyi autógyártó.