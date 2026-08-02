Kalandorok ne kíméljenek – tetősátorral jön az új Mini

Egyre népszerűbb a kempingezés, erre válaszol a Mini az októberben leleplezésre kerülő új modelljével. A nevet és a pontos részleteket titkolják, de azért egy csokor gyári kémfotót és egy videót is közöltek az újdonságról, amelynél szériában adják a tetősátort is.

Nem tartozék, hanem szériafelszerelés a tetősátor a Mini Countryman speciális változatánál

Fotó: Bernhard Filser / Mini

Jobb terepjáró-képességekkel együtt jön a tetősátor

A természetjárás megkönnyítésére a Mini Countryman szabadidő-autónál megnövelik a hasmagasságot, terepmintás abroncsokat szerelnek fel és minden bizonnyal az elektronikus beavatkozók működésén is csiszolnak annak érdekében, hogy biztosítva legyen a továbbhaladás változó talajokon is. Nem olyan extrém az átalakítás, mint amit a Delta 4x4 javasolt, de a tuningcég csak elméletileg csinálta meg a munkát, a gyár meg a gyakorlatban is. Az előzetes fényképek a Rocky Mountain nemzeti parkban készültek Colorado államban, nem véletlenül, elsősorban az észak-amerikai kalandorokat célozzák az új modellel.

Fotó: Bernhard Filser

Több különleges modellre számíthatunk a jövőben

Amíg korábban a Mini számos speciális karosszériát készített (roadster, Paceman szabadidő-kupé), addig a jövőben a meglévő autókra alapozva akarják kiszolgálni a speciálisabb igényű vásárlókat. Ha nem jön a természetjáróknak szánt változat, akkor az egyedi jelenség marad, ha pedig sikeres lesz, akkor időről-időre ismételnek. Ebben benne van az is, hogy más speciális modellekkel is megpróbálkoznak majd a jövőben.

