Nem nyílt ki a légzsák a törésteszten – mert be se építették az autóba!

Ausztráliában is egyre nagyobb a dél-koreai KGM (korábban Ssangyong) piaci részesedése, ezért az ottani ANCAP törésteszt-program is úgy döntött, megvizsgálja a márka két elektromos autóját. A KGM Musso EV pickup és a KGM Torres EVX szabadidő-autókkal azonban akadt egy nem is olyan kicsi probléma, azokból ugyanis hiányoznak a sajtóanyagban/weboldalon/prospektusokban beígért légzsákok.

Az ausztrál törésteszten derült ki, hogy két légzsák hiányzik a KGM Musso EV pickupból

Fotó: KGM

Nem a törésteszten hibáztak, hanem a gyárban

A töréstesztet végző szakemberek először hibára gyanakodtak, amikor nem nyílt ki a beígért első ülések közötti légzsák az oldalütközés-teszten, de megbontás után kiderült, hogy egyszerűen nem volt beépítve az autóba. További szerelés után kiderült, hogy a szintén beígért térdlégzsák is hiányzik a haszonjárműből. A KGM forgalmazója nyomdahibára hivatkozik, tévesen írták, hogy nyolc légzsákkal rendelkezik az autó, mert eleve hat légzsákkal tervezték az ausztrál változatot. A forgalmazó ennek megfelelően módosította a kiadványait, a 2025 novemberétől forgalmazott típus eddigi 306 vásárlójának pedig türelemre van szüksége.

A dél-koreai márka egy másik típusánál, a Musso EV pickuppal műszakilag rokon Torres EVX-nél még nem került sor a töréstesztre, de az ANCAP program már megvásárolta az autóit, és azoknál is leltározták a légzsákot. Kiderült, hogy a szabadidő-autóban ugyan ott a térdlégzsák, de abból is hiányzik a középső légzsák. Érdekes módon a típus benzines és hibrid változataiban mind a nyolc ígért légzsák ott van. Egyelőre nem tudni, milyen következményekre számíthat a KGM forgalmazója, a hatóságok most figyeltek fel a problémára, könnyen lehet, hogy hiánypótlásra és kártérítésre kötelezik majd a dél-koreai gyártót.