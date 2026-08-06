Beperelték az Aston Martin toronyház építőjét a kivitelezési hibák miatt

Két évvel ezelőtt adták át az Aston Martin Residences nevű toronyházat Miami tengerpartján, ami 250 méterével a város legmagasabb lakóháza. Összesen 391 lakást alakítottak ki az épületben, a legdrágábbakat 59 millió dollárért adták. A Realtor.com weboldal szerint azonban a lakóközösség a súlyos hibák miatt pert indított az építtető Riverwalk East Developments és a kivitelezésben részt vevő vállalkozások ellen.

Miami-ban jellemző a tengerparti homokos részre épült toronyházaknál a talajsüllyedés

Fotó: Aston Martin

Miami tengerpartján a toronyházaknál visszatérő probléma a talajsüllyedés

A perben súlyos építési hibákat sorolnak fel, a megrepedt betontól kezdve a beázásokon át a korrodálódó korlátokig, amelyek kijavítása hosszú időbe és dollár milliókba kerül. A kivitelező szerint a lakóközösség részéről is történtek mulasztások, de azt nem részletezték, hogy mire gondoltak. A hibák egy részét az épület megsüllyedése okozta, a Miami Egyetem tanulmánya szerint a 2016-2023 között felépített 12 toronyháznál akár 7,6 cm-es talajsüllyedést regisztráltak, további 35 épületnél erre utaló nyomokat fedeztek fel. Még nincs arra utaló jel, hogy az Aston Martin Residences toronyház is ezek közé tartozik, de a jogi eljárás során majd mindent tisztáznak.

