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toronyház

Beperelték az Aston Martin toronyház építőjét a kivitelezési hibák miatt

17 órája
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Repedező betonszerkezet, rozsdásodó erkélykorlát. Nem ilyesmire számítottak az Aston Martin toronyház milliárdos vásárlói.
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Két évvel ezelőtt adták át az Aston Martin Residences nevű toronyházat Miami tengerpartján, ami 250 méterével a város legmagasabb lakóháza. Összesen 391 lakást alakítottak ki az épületben, a legdrágábbakat 59 millió dollárért adták. A Realtor.com weboldal szerint azonban a lakóközösség a súlyos hibák miatt pert indított az építtető Riverwalk East Developments és a kivitelezésben részt vevő vállalkozások ellen.

Nem olyan zavartalan az élet az Aston Martin Residences toronyházban, ahogy azt a milliárdos lakók elképzelték.
Miami-ban jellemző a tengerparti homokos részre épült toronyházaknál a talajsüllyedés
Fotó: Aston Martin

Miami tengerpartján a toronyházaknál visszatérő probléma a talajsüllyedés

A perben súlyos építési hibákat sorolnak fel, a megrepedt betontól kezdve a beázásokon át a korrodálódó korlátokig, amelyek kijavítása hosszú időbe és dollár milliókba kerül. A kivitelező szerint a lakóközösség részéről is történtek mulasztások, de azt nem részletezték, hogy mire gondoltak. A hibák egy részét az épület megsüllyedése okozta, a Miami Egyetem tanulmánya szerint a 2016-2023 között felépített 12 toronyháznál akár 7,6 cm-es talajsüllyedést regisztráltak, további 35 épületnél erre utaló nyomokat fedeztek fel. Még nincs arra utaló jel, hogy az Aston Martin Residences toronyház is ezek közé tartozik, de a jogi eljárás során majd mindent tisztáznak.
 

Galéria: Aston Martin Residences toronyház
Fotó: Aston Martin
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Aston Martin Residences toronyház

 

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