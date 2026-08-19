60 éves a világ legnépszerűbb autója, a Toyota Corolla

1966-ban dobták piacra a Toyota Corolla első generációját, azóta világszerte több mint 53 millió példányt értékesítettek a típus számtalan változatából. Nem tudjuk, mit hoz a jövő, az európai piac kapcsán radikális tanulmányt mutattak korábban, de azóta már kiszeretett a (csak) elektromos autókból a márka, szóval kíváncsian várjuk az új generációt. Az ünneplést az Egyesült Államokban kezdték meg, ott már rendelhető a 2500 példányra limitált 60th Anniversary széria. Meglepő módon nem a gumifüstölésre született, radikális tömegcsökkentésen átesett GRMN változattal, hanem a közepes felszereltségű hibriddel ünnepelnek.

Rengeteget változott 60 év alatt a Toyota Corolla

Fotó: Toyota

Pár logóval letudja a nagy ünneplést a Toyota

A lépcsős hátú karosszéria vagy fehér, vagy a csak itt elérhető Supersonic Red vörös színű lehet, ehhez esztergált felületű 18 colos felniket adnak. A felszereltséget jelző SE jelvények helyett 60th Anniversary jelvényeket használnak, ez a logó megjelenik még a küszöbburkolaton és a padlószőnyegen is. A kárpitozásnál piros betétekkel teszik sportosabbá a fekete belsőt. Az extrafelszerelések közül a hardveres navigációval együtt járó Toyota Audio Multimedia System fejegységet kapják még a Toyota Corolla 60th Anniversary széria vásárlói. A vételárat nem árulták el, de aki 2027 elején bele akar ülni jubileumi autójába, annak már most meg kell rendelnie az autót – a kiindulási alapot jelentő Hybrid SE változat indulóára 27 615 dollár. A hibrid hajtás változatlanul a 140 lóerős, 1,8-as benzinmotort használó rendszer, miközben a típus alapmotorja az USA-ban 2,0 literes szívómotor 171 lóerővel és 23 325 dolláros indulóárral.

