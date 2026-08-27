Mi is megkapjuk a magunk jubileumi Toyota Corolla szériáját - képek

Az Egyesült Államokban ugyan pár nappal hamarabb bejelentették a Toyota Corolla 60. születésnapját ünneplő limitált szériát, most pedig Európa van soron. Az eddigi 59 év alatt több mint 57 millió Toyota Corolla készült, jelenleg világszerte 12 helyen gyártják (Európában Törökország és Nagy-Britannia) és 150 piacon forgalmazzák a kompakt modell különböző változatait.

A gyártás helyétől függ, milyen kék színt kap a jubileumi Toyota Corolla széria

Fotó: Toyota

Október végén már átvehetik az első megrendelők az ünnepi Toyota Corollát

Az ötajtós és a kombi karosszériánál a csak itt használt sarki kék metálfényezést adják fekete tetővel kombinálva, újak a 10 küllős, 17 colos könnyűfém felnik és a matt ezüst díszek. A lépcsős hátú Corolla karosszériáját mélykékre fényezik, itt is adják az egyedi felniket és a mattezüst díszeket. De le lehet mondani a különleges színről, a kék alternatívájaként platina gyöngyfehér és hamuszürke metálfény kérhető. Az utastér változásai minden esetben azonosak, egyedi a küszöbburkolat és a padlószőnyeg.

Európában is csak hibrid hajtással kérhető a Toyota Corolla 60th Anniversary Edition, ami a szedánnál a 140 lóerős 1,8-as hajtást jelenti, az ötajtósnál és a kombinál ennek alternatívájaként kérhető a 178 lóerős rendszerteljesítményű, 2,0 literes hajtás is. A leggyorsabb megrendelők már október végén átvehetik a jubileumi széria első példányait.