Szlovákiában késik az országos traffipax-hálózat, orosz szál van a háttérben

Szlovákiában a magyar VÉDA-kapukhoz hasonló országos traffipax-hálózatot akarnak létrehozni EU-s forrásból, a 279 ponton telepítésre kerülő készülékekkel azonban baj van. Az automatikus forgalom-ellenőrzésre szánt Nero R-One típusú kamerák próbaüzemét idő előtt befejezték, mert a hardverben problémás alkatrészt találtak. Ahogy a szlovák NBÚ Nemzeti Biztonsági Szolgálat vizsgálata során a készülékben egy olyan kommunikációs modult találtak, amelyben orosz telefonszámok voltak elmentve – a gyanú szerint ezekről távolról hozzá lehet férni a kamerákhoz.

Miután a két teszt-kamera megbukott, Szlovákiában késik az országos traffipax-hálózat kiépítése

Fotó: Cseh Gábor

Kamera híján késik a traffipax-hálózat kiépítése

De nem csak a hardverrel volt probléma, a rögzített videóhoz is jelszó nélkül hozzá lehetett férni, így az NRÚ jelentős kiberbiztonsági rizikóként sorolta be a tesztelt kamerákat. Az alapos vizsgálat során kiderült, hogy a közbeszerzésen Ciprusról származó kamerák lényegében megegyeznek az orosz Simicon Concord-sorozatához tartozó kamerákkal, még a szoftver lényegi részei is azonosak voltak. Miután a két tesztkamera megbukott, a szlovák országos traffipax-hálózat kiépítése is csúszni fog, hiszen újra kell kezdeni a közbeszerzési folyamatot.

