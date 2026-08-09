„Kockázatot jelent a gépjármű-biztonságra” a Ford 1,0 literes turbómotorja

A Stellantis 1,2 literes PureTech motorja mellett a Ford 1,0 literes Ecoboost turbómotorja kapott olajban futó vezérműszíjat. A konstruktőri szempontból ideális megoldásnak a gyakorlatban óriási problémát jelent a használóknak, mert még az előírt karbantartás mellett is előfordulhat, hogy darabok válnak le a vezérműszíjból, ami aztán eltömíti az olajfuratokat, kenés híján pedig besülhet a motor. Ráadásul a hibajel és a kapitális motorhiba között szinte reagálni sincs idő, ahogy az NHTSA által most megindított hivatalos vizsgálatból kiderül.

Szélesebb körű lett az NHTSA vizsgálata a Ford 1,0 literes turbómotorja miatt

Fotó: XYP Photography / Ford

Még a rövidített vezérlés-csereperiódust se éli meg a Ford turbómotorja

Még december 18-án indította meg az olajban futó vezérműszíjas Ford 1,0 literes turbómotor vizsgálatát az NHTSA hivatal megfelelő osztálya, amelyet most széles körű vizsgálattá bővíttetek – a következő lépcsőfok várhatóan a visszahívás elrendelése lesz. A használói visszajelzések alapján átlagosan 70 000 mérföldes (112 630 km) futásteljesítménynél keletkezik be a motor besülésével járó hiba, így ezen nem segít az az intézkedés se, hogy a Ford az eredetileg 150 000 mérföldes (241 350 km) vezérműszíj csereperiódust idén júniusban 100 000 mérföldre (160 900 km) csökkentette – a 6 éves idő-korlát nem változott. A problémát jelző motorhiba lámpa felgyulladása és a motor leállása között egyébként pár száz méter telik el, ez még arra se elég, hogy a gyorsforgalmi úton biztonságosan ki tudjon sorolni az ember. Az autógyár egyébként arról tájékoztatta az NHTSA hivatalt, hogy azokat az ügyfeleket kártalanítani fogja, akik korábban a vezérműszíj hibájából fakadóan motorjavításra vagy -cserére kényszerültek.