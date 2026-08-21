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márkakereskedés

Hajlandóak többet fizetni az új autóért az emberek, csak ne kelljen az értékesítővel tárgyalni

43 perce
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Meglepően sikeresek a Carvana márkakereskedések. Listaár felett adják az új autókat, és megtízszerezték a korábbi volument.
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márkakereskedéscarvanaautós hír

A használt autók értékesítésére létrejött Carvana nemrég modellt váltott, és márkakereskedések felvásárlásával az új autók piacára is belépett az Egyesült Államokban – ahol rögtön rekordokat dönt. Alapvetően a digitális tranzakcióra helyezik a hangsúlyt, az autót a jellegzetes üvegtoronyban lehet átvenni, vagy akár házhoz szállítják azt. Az árakat a kereslet alapján alakítják, és így akár felfelé- vagy lefelé is eltérnek a gyártó által ajánlott fogyasztói ártól. És ez tetszik az autóvásárlóknak, akik hajlandóak akár 4-6%-kal többet fizetni egy-egy típusért, mint egy hagyományos márkakereskedésben – miközben történelmi magas szinten vannak az újautó-árak.

Nem is kell feltétlenül felkeresni a Carvana új autó kereskedést, kérésre házhoz viszik a digitálisan vásárolt kocsit.
Nagyon sikeres az USA-ban az emberi értékesítőktől mentes új autó kereskedés
Fotó: Carvana

Rengetegen vannak, akik csak új autót akarnak venni, semmi más nem érdekli őket

A vásárlók egyértelműen azt értékelik nagyra, hogy nem kell az értékesítővel és annak finanszírozási és egyéb ajánlataival megküzdeniük a szerződés aláírása előtt, hanem kattintanak néhányat és máris autótulajdonosok egyértelműen leírt feltételek mellett. Ráadásul nem is kevesen vannak, akik hajlandóak többet áldozni egy-egy autóért, a Carvana megjelenése előtt a kérdéses Stellantis-kereskedések havi 40-50 új autót értékesítettek, a tulajdonosváltás óta viszont havi 700-1000 darabot adnak el. Persze olyan esetek is vannak, leginkább a nehezen fogyó autóknál, hogy lefelé térnek el a listaártól akár 4%-kal. A lényeg, hogy a Carvana nyereséget tud generálni újautó-értékesítésből, nem a szervíz tartja el a márkakereskedést.

 

 

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