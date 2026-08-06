Levette a rendszámot, mert sok gyorshajtási bírságot kapott – videón az üldözés

A moszkvai körgyűrűn ellenőrizték a forgalmat a rendőrök, amikor egy rendszámtábla nélküli fekete Mercedes-Benz SUV nem állt a felszólításra. Üldözőbe vették az autót, amelyet végül több tíz kilométeres kergetőzés után tudtak megállítani, eközben több balesetet okozott és egy alkalommal majdnem elgázolt egy rendőrmotorost az elkövető.

Videón az üldözés

Amikor sikerült lekapcsolni a sofőrt, a rendőrök is meglepődtek, hogy a mindössze 22 éves nő Sabina H. vezette az autót. Azt mondta, ki akarta próbálni, hogy el tud-e menekülni a rendőrök elől. Arra, hogy miért nincs rendszámtábla az autón, azt válaszolta, hogy nem tudta fizetni a sok gyorshajtási bírságot – havi 50 000 rubel, azaz kb. 200 000 Ft. Az üldözés miatt 28 pontban emeltek vádat a fiatal nő ellen, akit a pénzbírság mellett másfél évre eltiltottak a vezetéstől. Igazi intelligenciabestiával van dolgunk, hiszen Sabina H. a nővérétől kölcsönkért BMW-vel távozott a bíróságról, miután másfél évre eltiltották az autóvezetéstől – emiatt körözni kezdte a rendőrség.

