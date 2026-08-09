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Tűzfalakon debütál a Smart új városi autója

4 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A világpremier előtt házfalakra festik fel a #2-est. A Smart új városi autója megőrzi a 7 méter alatti fordulókörét.
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Októberben a Párizsi Autószalonon tartják a Smart #2-es városi autó világpremierjét, de már azt megelőzően lehet majd találkozni az újdonsággal. Hivatalosan eddig csak egy meglehetősen rendhagyó színösszeállítású tanulmányt és álcázott képeket mutattak az újdonságról, a tűzfalakra/házfalakra viszont már álcázás nélkül festik fel a csöppséget – némi szabad kezet engedve az alkotói szabadságnak.

A Melbourne-i falfestmény árulja el a legtöbbet a Smart új városi autójáról.
Már a leleplezés előtt megmutatja új városi autóját a Smart
Fotó: Smart

Világvárosokban debütál az új városi autó

A új Smart #2-es megjelenéséért felelős Mercedes-Benz formatervezők helyi művészekkel közösen készítették el a falképek tervét, amelyen már végleges megjelenésével jelenik meg a 3 méternél jóval rövidebb kétszemélyes autó. Berlin, Párizs, Sanghaj, Hong Kong, Buenos Aires és Melbourne lakosai-látogatói láthatják majd az óriási festményeket, amelyekről a biztonság kedvéért a gyár is komplett galériát közölt. Az elektromos autó műszaki részleteivel továbbra is adós a Smart, az előzetesen annyit tudunk, hogy 35,7 kWh kapacitású akkumulátornak jut hely a 3,78 méteres karosszériában, a szabványos hatótávolság közel lesz a 300 km-hez, és hogy a fordulókör átmérője 6,95 méter.

Galéria: 2027 Smart 2 falfestmények
Fotó: Smart
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2027 Smart 2 falfestmények

 

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