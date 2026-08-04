Fél perc miatt rendelt el visszahívást a Ford

Az, hogy az új Fordoknál javul a minőség, még nem jelenti azt, hogy a már legyártott példányoknál zavartalan lenne az élet. Most például 86 453 darab, 2023. februárja és 2024. szeptembere között gyártott Ford Mustang Mach-E tulajdonosának kell meglátogatnia a márkaszervizt, mert a hátsó oldalablak melletti díszléc leszakadhat a helyéről. Mivel ez balesetveszélyes – eddig csak garanciális problémák jelentkeztek –, ezért az érintett időszakban gyártott összes autó részt vesz a visszahívásban.

Lerepülhet a hátsó oldalablak-díszléc, ezért kellett most visszahívást elrendelni a Mustang Mach-E-nél

Fotó: Stuart G W Price, www.S-P.tv / Ford

A visszahívás keretében újraragasztják a kérdéses díszlécet

A Ford belső vizsgálata arra jutott, hogy az adott oldalablak beszállítója 2023. februárjában módosított a gyártástechnológián, egy új szerszám segítségével gyorsabban helyezték fel az ablakot és a díszlécet. Azonban ez a gyorsaság azt is jelentette, hogy a ragasztónak nem volt elég ideje megkötni, ezért előfordulhat, hogy idővel lelazul, netán leesik a díszléc. A használó először nagyobb szélzajt, majd rezgést vehet észre, mielőtt elszabadulna a díszléc. A beszállító 2024. szeptemberében annyit módosított az összeszerelési folyamaton, hogy egy 30 másodperces késleltetést programoztak az összeszerelő-robotba, így a ragasztónak már elég ideje van megkötni, mielőtt a karosszériába beszerelik az oldalablak-egységet.

