Több tízmillió járművet érint visszahívás tolatókamera miatt

Az Egyesült Államokban nyolc évvel ezelőtt tették kötelezővé a tolatókamerát az új autóknál – a törvényhozók az egyre nagyobb méretű és egyre átláthatatlanabb autók egyik vakfoltját akarták megszüntetni ezzel az intézkedéssel. Azonban a viszonylag egyszerű technika óriási problémát okoz az autógyártóknak, ezért folyamatosan rendelnek el visszahívást – csak tavaly 6 millió+ személyautónál. Az elmúlt nyolc év alatt közel 29 millió személy- és haszonjárművet rendeltek vissza rosszul működő tolatókamera miatt, legutóbb a Stellantis hirdetett visszahívást 955 ezer személyautóra.

Rengeteg problémát és így visszahívást jelent a tolatókamera, a Stellantis a legújabb áldozat

Fotó: Stellantis / Stellantis

Sokszor szoftverfrissítéssel megoldható a visszahívást kiváltó probléma

A problémát egyébként jellemzően nem a hardver, hanem a szoftver okozza. Van, hogy tükrözve mutatja az autó mögötti területet a kép, van, hogy az megfagy haladás közben, de olyan probléma is akad, hogy elsötétedik a képernyő. Persze vannak hardveres gondok is, a Honda és a Land Rover futott bele abba a problémába, hogy a bejutó víz károsíthatja a kamerát – lyukak fúrásával orvosolják ezeket az eseteket. Egyébként a szoftverfrissítés jellemző, szerencsésebb estben távoli frissítéssel lehet megoldani a hibát, de van, hogy fel kell keresni a márkaszervizeket. A járművek minőségét vizsgáló JD Power-nél 2022 óta ott a tolatókamera a 10 legtöbb problémát okozó alkatrész listáján, a 2026-os Initial Quality Study felmérésén a fejegység (aminek szerves része a tolatókamera) az egyetlen olyan terület, amelynél nőtt a használói panaszok száma.

