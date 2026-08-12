Nem csak az alacsony vízállás miatt bukkannak elő járművek a Dunából

Még akkor is, ha épp normális mederben folyik a Duna, időről-időre előbukkannak onnan közúti járművek, például 2018-ban egy több évtizeddel korábban ellopott Ladát húztak ki Csepelnél a mederből. Az autó ma mementóként egy polgárdi benzinkúton látható. Júniusban aztán egy horgász talált egy Opel Manta A-t a németországi szakaszon. Most, hogy történelmi alacsony vízállás van a Dunában, szinte meglepő, hogy egy autót és egy motorkerékpárt fedeztek csak fel.

Alacsony vízállásnál bukkant elő a Wehrmacht-motorkerékpárt, katonai maradványokat és éles aknákat rejtő gödör

Fotó: Gabor Kohlrusz / Volksbund

Alacsony vízállásnál bukkannak elő a több évtizedes titkok

Európai szinten hír lett a DKW NZ 350-es Wehrmacht-motorkerékpár megtalálásából, ami alatt még holttestek maradványait is azonosították. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársainak óvatosan kellett dolgoznia a mentésnél, mert aknákat is találtak a gödörben, a tűzszerészek munkája miatt ideiglenesen a rakpartot is le kellett zárni. A két német katona holttestét időközben a budaörsi Német-Magyar Katonai Temetőben helyezték el, azonosításuk még folyamatban van.

Az 1937-ben bemutatott DKW NZ 350-es kifejezetten modern motorkerékpár volt lemezvázas felépítésével, négyfokozatú váltójával. Eredetileg rugós hátsó felfüggesztéssel tervezték – 1100 darabot le is gyártottak –, de kiderült, hogy az olasz Benelli-nek licencdíjat kellene fizetni, ezért elhagyták a hátsó felfüggesztést. 1941-től csak a Wehrmacht számára készítették az NZ 350-1-es változatot, ennél megerősítették a váltót és módosították a végáttételt, hogy könnyebb legyen kis tempóval konvojban haladni. A háború vége után a szovjetek elszállították a gyárat, majd azzal a módosítással, hogy a lemezvilla helyett elöl teleszkópot használtak, megkezdték az IZS 350-es gyártását.

Kétszer okoz anyagi nehézséget az ellopott autó

Szobnál húztak ki egy 13 évvel ezelőtt ellopott Opel Corsa B típusú személyautót a mederből. A Blikk megkereste a tulajdonost, akinek nem csak anno okozott komoly anyagi nehézséget a 15 éves autó ellopása. Mivel nem volt casco-biztosítás az autón, az papíron még mindig az ő tulajdona, így neki kell gondoskodnia a roncs elszállításáról.