Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tízperces lesz a tűzijáték augusztus 20-án, megvan az ünnepi program

vízállás

Nem csak az alacsony vízállás miatt bukkannak elő járművek a Dunából

51 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Magyarországon találtak csak közúti járműveket a Dunában. A rekord alacsony vízállás miatt egy autót és egy motorkerékpárt fedeztek fel a mederben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vízállásdkw nz 350corsaalacsony vízállásdunaautós hírOpel

Még akkor is, ha épp normális mederben folyik a Duna, időről-időre előbukkannak onnan közúti járművek, például 2018-ban egy több évtizeddel korábban ellopott Ladát húztak ki Csepelnél a mederből. Az autó ma mementóként egy polgárdi benzinkúton látható. Júniusban aztán egy horgász talált egy Opel Manta A-t a németországi szakaszon. Most, hogy történelmi alacsony vízállás van a Dunában, szinte meglepő, hogy egy autót és egy motorkerékpárt fedeztek csak fel.

80 évig volt a Duna mélyén a DKW NZ 350-1, amely most az alacsony vízállás miatt került napvilágra.
Alacsony vízállásnál bukkant elő a Wehrmacht-motorkerékpárt, katonai maradványokat és éles aknákat rejtő gödör
Fotó: Gabor Kohlrusz / Volksbund

Alacsony vízállásnál bukkannak elő a több évtizedes titkok

Európai szinten hír lett a DKW NZ 350-es Wehrmacht-motorkerékpár megtalálásából, ami alatt még holttestek maradványait is azonosították. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársainak óvatosan kellett dolgoznia a mentésnél, mert aknákat is találtak a gödörben, a tűzszerészek munkája miatt ideiglenesen a rakpartot is le kellett zárni. A két német katona holttestét időközben a budaörsi Német-Magyar Katonai Temetőben helyezték el, azonosításuk még folyamatban van.

Az 1937-ben bemutatott DKW NZ 350-es kifejezetten modern motorkerékpár volt lemezvázas felépítésével, négyfokozatú váltójával. Eredetileg rugós hátsó felfüggesztéssel tervezték – 1100 darabot le is gyártottak –, de kiderült, hogy az olasz Benelli-nek licencdíjat kellene fizetni, ezért elhagyták a hátsó felfüggesztést. 1941-től csak a Wehrmacht számára készítették az NZ 350-1-es változatot, ennél megerősítették a váltót és módosították a végáttételt, hogy könnyebb legyen kis tempóval konvojban haladni. A háború vége után a szovjetek elszállították a gyárat, majd azzal a módosítással, hogy a lemezvilla helyett elöl teleszkópot használtak, megkezdték az IZS 350-es gyártását.

Kétszer okoz anyagi nehézséget az ellopott autó

Szobnál húztak ki egy 13 évvel ezelőtt ellopott Opel Corsa B típusú személyautót a mederből. A Blikk megkereste a tulajdonost, akinek nem csak anno okozott komoly anyagi nehézséget a 15 éves autó ellopása. Mivel nem volt casco-biztosítás az autón, az papíron még mindig az ő tulajdona, így neki kell gondoskodnia a roncs elszállításáról.

Az 1993-ban bemutatott második generációs Corsa újdonsága a fekete műanyag kerékjárat-burkolat volt. Az elődből vették át a motorokat, amikhez később csatlakozott a GSi 1,6-os Ecotec blokkja, ami a gyártás elő hét hónapjában 109 lóerős, majd 106 lóerősre mérséklődött, 1995-től elhagyták a jellegzetes spoilerezést is. 1997 nyarán érkeztek a hengerenként négyszelepes Ecotec motorok 3 és 4 hengerrel. A Corsa alapján készült a Tigra kupé, illetve a dobozos befejezésű Combo, Dél-Amerikában négyajtós lépcsős hátú, ötajtós kombi és pickup változatban is elérhető volt a típus.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!