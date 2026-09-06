Menet közben rámolták ki a hűtőkamiont

Akár egy akciófilm jelenete is lehetne az alábbi történet: esti sötétben zakatol a sztráda forgalma, valaki távolról veszi, ahogy a párhuzamos útpályán menet közben rámolnak ki egy hűtőautót.

Kaszkadőrök nélkül?

A pick-up sofőrje valósággal rátapadt az áruszállítóra, amelynek nyitott ajtaján keresztül dobálták hátra a portékát. Lehet, hogy a kirámolt teherautó sofőrje észlelte a banda ténykedését, és csupán a bőrét féltve ment tovább. Mindegy is, nehéz lesz itt igazságot tenni, már amennyiben a hatóságok utánamennek a sztorinak.