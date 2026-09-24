Áll a bál a Fordnál, rossz visszahívás miatt kell újra szervizbe vinni az autókat!

A Ford legújabb visszahívására nem került volna sor, ha korábban egy visszahívás során nem rontják el a javítást. A 2023-2025 között gyártott, LFP-akkumulátorral szerelt Ford Mustang Mach-E példányoknál egy korábbi szervizakció során kicserélték az akkumulátor vezérlőegységet (Battey Energy Control Module, BECM). Azonban 86 esetben valamit elrontottak a munka során, és a BECM nem a tényleges akkumulátor-állapotot vette kiindulásnak, hanem 100%-nak tekintette azt.

Rosszul állították be az előző visszahívásnál az akkumulátor-vezérlőegységet

Fotó: Ford

Még nem volt probléma az elrontott visszahívás miatt

A gyakorlatban ez oda vezet, hogy a ténylegesnél nagyobb energiamennyiséget feltételez az elektronika, ennek megfelelően számol hatótávolságot is. Amíg az út szélén maradás kellemetlenséget jelent, van egy sokkal súlyosabb probléma is, a nem megfelelő akkumulátor-állapot miatt fokozódhat villámtöltésnél a dendrit-képződés a cellákban. A legrosszabb esetben ez rövidzárlathoz és akkumulátor-tűzhöz vezethet. Azonban a Ford biztos benne, hogy még időben észlelte a problémát, ezért az érintett 84 autó tulajdonosának szoftverfrissítéssel korrigálják az akkumulátor-vezérlőegységét.

