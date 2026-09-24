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Áll a bál a Fordnál, rossz visszahívás miatt kell újra szervizbe vinni az autókat!

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Rosszul dolgoztak az előző szervizakció során. A Ford Mustang Mach-E visszahívását 86 esetben rontották el a szervizekben.
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A Ford legújabb visszahívására nem került volna sor, ha korábban egy visszahívás során nem rontják el a javítást. A 2023-2025 között gyártott, LFP-akkumulátorral szerelt Ford Mustang Mach-E példányoknál egy korábbi szervizakció során kicserélték az akkumulátor vezérlőegységet (Battey Energy Control Module, BECM). Azonban 86 esetben valamit elrontottak a munka során, és a BECM nem a tényleges akkumulátor-állapotot vette kiindulásnak, hanem 100%-nak tekintette azt.

Nem biztos, hogy ez a visszahívás lesz a végső...
Rosszul állították be az előző visszahívásnál az akkumulátor-vezérlőegységet
Fotó: Ford

Még nem volt probléma az elrontott visszahívás miatt

A gyakorlatban ez oda vezet, hogy a ténylegesnél nagyobb energiamennyiséget feltételez az elektronika, ennek megfelelően számol hatótávolságot is. Amíg az út szélén maradás kellemetlenséget jelent, van egy sokkal súlyosabb probléma is, a nem megfelelő akkumulátor-állapot miatt fokozódhat villámtöltésnél a dendrit-képződés a cellákban. A legrosszabb esetben ez rövidzárlathoz és akkumulátor-tűzhöz vezethet. Azonban a Ford biztos benne, hogy még időben észlelte a problémát, ezért az érintett 84 autó tulajdonosának szoftverfrissítéssel korrigálják az akkumulátor-vezérlőegységét.
 

 

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