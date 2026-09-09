Újra itt van az Audi kisautója, az A2-es!

Belső égésű motorral szerelt kisautóként negyed évszázaddal ezelőtt egyértelműen megelőzte a korát az Audi A2-es, ahol nem is annyira a prémium-kényeztetést, hanem az alumínium karosszériát kellett megfizetni. Most az elektromos hajtás miatt kell felárat fizetni a kompakt kategóriában, a belső tér egyszerű anyagait pedig újrahasznosítás címszóval intézik el. Bár csak a kilincseket is meghagyták volna az Audi A2 e-tron EV karosszériáján, azt a pár kilométer hatótávolságot, amit a rendes, megmarkolható kilincsek jelentenek, biztos sokan feláldozták volna a könnyebb használat oltárán.

170-326 lóerős teljesítménnyel választható az új Audi A2-es

Fotó: Audi

Mágneses rendszerezővel javítja az Audi a praktikumot

Amíg az első A2-es még nem kapta az Audi márkaidentitás meghatározó elemének előléptetett Singleframe-hűtőrácsot, addig a második generáció már túl is lépett azon. A kocsi orrán egy téglalap alakú részt helyeztek el, ami egyszerre ad helyet légbeömlőnek és a felső sarkaiban a fényszórók világítanak, szemöldökként helyezték el a menüből változtatható mintájú menetfényt. A jellegzetes forma jól palástolja az akkumulátor miatti vastag padlót, a LED-es világítás és a manapság harsánynak számító színek gondoskodnak arról, hogy feltűnő jelenség legyen a kompakt Audi.

Fotó: AUDI AG

A műszeregység 11,9 colos, e mellé 12,9 colos központi érintőképernyő kerül, a légbeömlő alatti polc nyitja a praktikus tárolók sorát, felszereltségtől függően akár két indukciós töltő (25W és 25W) is kerül ide. Fidlock névre hallgat az Audi által kitalált, mágneses rögzítőrendszer, amivel a saját igényeihez alakíthatja az ember a tárolókat, például extra pohártartókat helyezhet el, de a csomagtérben lévő kábelzsákot is ilyen rögzítéssel lehet maradásra bírni. Az utastér olyan tágas, mint a szintén MEB műszaki alapra épülő, szabadidő-autóként értékesített Q4-esnél, hiszen osztoznak a 2770 mm-es tengelytávolságon, a csomagtér a személyautónál alaphelyzetben 396 literes, támladöntés után 1336 literes.

Az elektromos Audi A2-es a márka eddigi leghatékonyabb autója a 12,8 kWh/100 km-es fogyasztásával, a gázolaj energiatartalmát átszámolva ez egyébként azt jelenti, hogy fele annyit fogyaszt, mint a maga idején mérföldkőnek számító, dízelmotoros 3L változat, ami 30 kWh/100 km-rel haladt. Ennek elérése érdekében sokat dolgoztak az aerodinamikai csomagon, teljesen beburkolták a padlót, aktív légbeömlőket használnak a hűtésnél, és a már említett módon a kilincseket is leborotválták. Három akkumulátor (52, 61 vagy 84 kWh bruttó kapacitás) közül lehet választani, a hajtómotor 170, 190 vagy 231 lóerős lehet, és ott van még a két hajtómotoros, 326 LE rendszerteljesítményű összkerékhajtású változat is; a hatótávolság elérheti a 646 km-t. Ingolstadtban gyártják a mindössze 21 hónap alatt kifejlesztett Audi A2 e-tron EV-t, amelyhez 1200 már meglévő alkatrészt és 250 robotot használnak, tehát ennyivel kevesebb erőforrás kell a gyártásához.